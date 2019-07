Köln. Bei der ProSieben-Show "The Masked Singer" lüftet sich an diesem Donnerstag die Identität der verkleideten Sänger. Der Sender hat mal zusammengestellt, was für Auflösungen vermutet werden - sowohl bei den Juroren wie beim Online-Publikum.

- Der Astronaut: Smudo (Max Giesinger), Nelson Müller (Ruth Moschner), Adel Tawil (Collien Ulmen-Fernandes), Max Mutzke oder Andreas Bourani (Online-Ratespiel auf themaskedsinger.de)

- Der Engel: Luke Mockridge (Ruth Moschner), Der Graf (Max Giesinger), Bülent Ceylan (Collien Ulmen-Fernandes) oder Marius Müller-Westernhagen (Online-Ratespiel)

- Der Grashüpfer: Mirco Nontschew (Ruth Moschner), Tom Beck (Max Giesinger), Gil Ofarim (Collien Ulmen-Fernandes), Jan Josef Liefers oder Jérôme Boateng (Online-Ratespiel)

- Der Kudu: Stefan Raab (Ruth Moschner), Jay Kahn (Max Giesinger), Daniel Aminati, Donald Trump (Online-Ratespiel)

- Das Monster: Enie van de Meiklokjes (Ruth Moschner), Evelyn Burdecki, Lena Meyer-Landrut (Online-Ratespiel), Susi Kentikian (Max Giesinger) oder Jella Haase (Collien Ulmen-Fernandes)