LSBTTIQ-Community Von wegen divers: So hetero ist das deutsche Fernsehen

Die Debatte um Sarah Connors Lied "Vincent" rückte kürzlich das Thema Homosexualität in den Medien wieder mal in den Fokus. Ein Schwulenkuss oder eine Transfrau in einer Serie lösen zwar schon lange keinen Eklat mehr aus - zufrieden sind aber auch nicht alle.