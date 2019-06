Fanliebling "Game of Thrones"-Star Peter Dinklage wird 50

Peter Dinklage wurde für seine Rolle in "Game of Thrones" mehrfach ausgezeichnet.

Peter Dinklage ist 1,35 Meter groß. Er sträubt sich dagegen, deswegen immer nur bestimmte Rollen zu bekommen. In "Game of Thrones" hat er den kleinwüchsigen Fanliebling Tyrion so facettenreich gespielt, dass er dafür mehrere TV-Preise gewonnen hat.