Pensionswirtin Sophie (Aglaia Szyszkowitz) und ihr Dauergast Barthl (Friedrich von Thun) mit Lama Helga: Der Heimatfilm "Zimmer mit Stall - Tierisch gute Ferien" hat am Freitagabend das Quotenrennen gemacht.

Nach "Zimmer mit Stall - Ab in die Berge" ging es nun weiter in der ARD mit "Zimmer mit Stall - Tierisch gute Ferien". Das schlug am Freitagabend alles andere im deutschen Fernsehen - sei es das "Let's dance"-Halbfinale oder auch die Weltmeisterschaft im Frauenfußball.