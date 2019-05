Krimi vor Tanzshow Tanz um die Quote: "Der Alte" hängt die Pferde ab

Die RTL-Tanzshow "Let's Dance" erreichte am Freitag traumhafte Quoten. Oliver Pocher musste dieses mal seinen Hut nehmen.

In der Gunst der Zuschauer rangierten drei Sender am Freitagabend fast Kopf an Kopf im Spitzenfeld. Die Nase vorn hatte ein Klassiker.