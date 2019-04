Bis 2014 spielte Sibel Kekilli in "Game of Thrones" die Prostituierte Shae.

Bekannt wurde Sibel Kekilli mit ihrer Rolle in Fatih Akins Film "Gegen die Wand". Bis 2014 war sie in der US-Serie "Game of Thrones" zu sehen. Noch heute erinnert sich die deutsche Schauspielerin gerne an die Dreharbeiten - besonders an die Atmosphäre am Set.