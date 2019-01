"Tatort"-Ermittlerin Florence Kasumba: Als Frau musst du nicht so und so sein

Vor Jahren wünschte sie sich, einmal die erste dunkelhäutige "Tatort"-Kommissarin zu werden. Nun ist es soweit: Die in Uganda geborene Florence Kasumba ermittelt an der Seite von Maria Furtwängler in der ARD-Krimireihe.