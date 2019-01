Angela, früher ein Mitglied der rechtsextremen Aryan Nations, engagiert sich heute in der Gewaltprävention.

In ihrer Dokumentation trifft Karen Winther Menschen, die den Ausstieg aus einer extremistischen Szene geschafft haben. Die Regisseurin will wissen, was sie dazu bewogen hat – und nutzt die Gespräche für die eigene Vergangenheitsbewältigung.