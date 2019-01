ARD "Schlagerchampions: Helene Fischer und diese Gäste kommen zur Show

Fischer-Silbereisen „Schlagerchampions“: So läuft die Show am Samstagabend ab

Berlin. Für Schlager- und Klatschfans ist es das erste wirklich große TV-Ereignis des Jahres: Am Samstag moderiert Florian Silbereisen die Sendung „Schlagerchampions – Das große Fest der Besten“ in der ARD. Das Besondere an der Show ist vor allem ein Stargast.

Denn Silbereisen trifft das erste Mal öffentlich auf seine Ex Helene Fischer – die beiden gaben kurz vor Weihnachten ihre Trennung bekannt, weil sie jetzt mit dem Artisten Thomas Seitel liiert ist. Einvernehmlich, wohlgemerkt, man wolle befreundet bleiben.

Wir beantworten alle Fragen zum Wiedersehen und zur Show „Schlagerchampions“.

„Schlagerchampions – Das große Fest der Besten“ – was ist das für eine Show?

Florian Silbereisen rollt, wie die ARD formuliert, „den roten Teppich aus – für die Stars des Jahres, die durch besondere Erfolge, originelle Ideen oder neue Trends Maßstäbe gesetzt haben!“ Foto: ARD/JürgensTV/Dominik Beckmann ARD/JürgensTV/Dominik Beckmann

Wie der Name schon sagt, darf nicht jeder auf die silbereisensche Bühne, sondern nur die Crème de la Crème der Branche, die Champions League quasi. Seit 2014 werden Stars mit der „Eins der Besten“ ausgezeichnet, die „durch besondere Erfolge, originelle Ideen oder neue Trends Maßstäbe gesetzt haben!“ So erklärt es zumindest die ARD.

Helene Fischer und Florian Silbereisen sind getrennt?

Falls das jemand nicht mitbekommen hat: Ja, sind sie. Die große, perfekte Schlagerliebe endete Ende 2018.

Denn Fischer, die inzwischen auf der Bühne mehr Geld macht als Britney Spears, liebt jetzt einen Artisten aus ihrer Crew: Thomas Seitel, der mit ihr auf Tour war, aber auch schon mal ein Schwulen-Magazin zierte. Helene Fischer selbst war übrigens kürzlich auf der „Vogue“. Ein schönes Paar – nicht wahr?

Ist „Das große Fest der Besten“ 2019 die erste Ausgabe der Show?

Nein, es ist Teil der Reihe „Feste der Volksmusik“, die der MDR seit 1994 gibt und die in der ARD laufen. Bis 2004 war Carmen Nebel Gastgeberin, dann übernahm Silbereisen. Es gibt neben dem „Großen Fest der Besten“ auch Jubiläumsfeste, Sommerfeste , Winterfeste und so weiter. Beim „Fest der Besten“ gibt es aber eben Auszeichnungen.

Ironie des Schicksals: Das erste Mal trafen sich Fischer und Silbereisen bei einem (na? – genau!) dieser Feste: 2005 im „Hochzeitfest der Volksmusik“.

Das „Hochzeitsfest der Volksmusik“ 2005 war die erste öffentlich dokumentierte Begegnung von Helene Fischer und Florian Silbereisen.

Foto: Tinkeres / imago/Tinkeres

Wann und wo läuft die Silbereisen-Show „Schlagerchampions“?

Dass Fischer und Silbereisen ihr Wiedersehen nicht im Nachtprogramm von ZDFneo abhalten, dürfte klar sein. Da läuft die Show schon etwas prominenter. Im Ersten! Samstagabend! Beste Sendezeit! 20.15 Uhr! Es handelt sich dabei übrigens um eine Gemeinschaftsproduktion der ARD, ORF und SRG in Zusammenarbeit mit Jürgens TV.

Und wie lange geht der ARD-Show-Spaß 2019?

Bis 23.30 Uhr, wer also tendenziell eher mal auf dem Sofa einnickt, sollte sich etwas Kaffee kochen. Denn dass das sicher sehr quotenbringende Wiedersehen wird bestimmt eher nicht zum Start verbraten.

Was tue ich denn, wenn ich die Show mit Florian Silereisen verpasse?

„Schlagerchampions“ läuft nicht nur während der Ausstrahlung, sondern auch online live auf der Website des Senders.

Florian Silbereisen ist einer der erfolgreichsten deutschen Moderatoren und Sänger. Seine Karriere begann er als ambitionierter Musiker. Foto: Jens Schlueter / Getty Images

Der 1981 in Passau geborene Florian Bernd Silbereisen, kam schon als Kind in die volkstümliche Musikszene. Foto: Johannes Simon / Getty Images

Im Jahr 1991 trat Silbereisen das erste Mal im Musikantenstadl von und mit Karl Moik auf. Dabei spielte Silbereisen Akkordeon, wie auf diesem 20 Jahre alten Foto. Foto: Andreas Rentz / Getty Images

In zahlreichen volkstümlichen Shows traf Silbereisen auch immer wieder auf Helene Fischer. Seit 2008 sind beide offiziell ein Paar. Foto: Florian Seefried / Getty Images

Auch heute treten beide immer wieder gemeinsam in TV-Shows und bei Konzerten auf – so etwa Ende März bei der ARD-Sendung Schlagercountdown. Foto: imago stock&people / imago/Future Image



Trotz der offiziellen Bekanntgabe der Partnerschaft ließ das Paar in Shows lange Zeit wenig private Momente erkennen. Doch zuletzt schien diese Zurückhaltung vorbei. Foto: imago stock&people / imago/Future Image

Aus dem Privatleben von Florian Silbereisen ist neben seiner Beziehung zu Helene Fischer außerdem bekannt, dass der Sänger gerne Golf spielt. Foto: Florian Seefried / Getty Images

Im Februar 2004 übernahm Florian Silbereinsen von Carmen Nebel die Moderation der „Feste“-Sendungen im Ersten. Carmen Nebel wechselte zum ZDF und Silbereisen modernisierte die Show und fügte ihr eher actionreiche Elemente zu. Foto: imago stock&people / imago/Revierfoto

Im Jahr 2011 rannte Silbereisen zum Beispiel über heiße Herdplatten. Foto: Andreas Rentz / Getty Images

2015 in Erfurt fuhr der Moderator mit einem Cross-Motorrad durch die Messe Erfurt. Foto: Jens-Ulrich Koch / Getty Images



Neben seiner Arbeit als Moderator ist Silbereisen weiterhin als Musiker aktiv.So tritt er als Teil des Trios Klubbb3 auf. Zu der Gruppe gehören neben Silbereisen Jan Smit und Christoff De Bolle. Foto: imago stock&people / imago/Future Image

Als Teil eines anderen Trios war Florian Silbereisen im Februar 2017 aktiv. Als Teil der Jury beim deutschen Vorentscheid zum Eurovision Song Contests bewertete er die Leistung der Teilnehmer. Ebenfalls in der Jury waren die Sänger Lena Meyer-Landrut und Tim Bendzko. Foto: Mathis Wienand / Getty Images



Ist die Show live oder aufgezeichnet?

Komplett live. Kein Netz, kein doppelter Boden, alles kann, nichts muss. Wenn also Silbereisen den Hysterischen bekommt, wenn seine Helene (möglicherweise) gewohnt artistisch von der Decke baumelt (vielleicht ja an ihrem neuen Freund Thomas Seitel), sind Sie dabei. Wenn die Regie nicht schnell genug wegschaltet.

Veranstaltet wird das alles im Velodrom in Berlin. Tickets konnten bestellt werden – sind jetzt aber nicht mehr zu bekommen.

Helene Fischer schwebt bei der Aufzeichnung der „Helene Fischer Show“ 2017 mit dem Tänzer und Akrobaten Thomas Seitel durch die Luft.

Foto: Rolf Vennenbernd / dpa

Die Gäste wurden zu den „Schlagerchampions“ eingeladen?

Andrea Berg

Andreas Gabalier

Roland Kaiser

Maite Kelly

Die Kelly Family

Santiano

Pur

Marianne Rosenberg

und viele mehr

Jetzt mal ernsthaft: Was erwartet die Zuschauer denn in Sachen Ex-Liebes-Paar?

Die Show ist wirklich live und nicht etwa eine Aufzeichnung wie die „Helene Fischer Show“ an Weihnachten (die kurz nach der Bekanntgabe der Trennung Rekordquoten einfuhr) .

Kann also sein, dass Silbereisen Fischer in einer dramatischen Opern-Nummer in die Arme ihres Neuen übergibt. Oder dass er sie vor laufender Kamera von seinen „Klubbb3“-Bandkollegen verschleppen lässt.

Helene Fischer küsst Florian Silbereisen am 25.03.2017 in Oldenburg bei der ARD-Show „Schlagercountdown – Das große Premierenfest". Foto: Andreas Lander / dpa

Erster gemeinsamer Auftritt: 2005 lernten sich die beiden in Cottbus kennen. Foto: Tinkeres / imago/Tinkeres

Helene Fischer und Florian Silbereisen 2007 beim „Herbstfest der Volksmusik" in Chemnitz. Foto: Andreas Lander / dpa

Gemeinsam auf den Wiesn: Das nun getrennte Paar im Jahr 2009. Foto: Ursula Düren / dpa

2015 präsentierte Silbereisen in Sachsen sein Fischer-Tattoo. Foto: Andreas Lander / dpa



2016 beim "Adventsfest der 100.000 Lichter". Foto: Andreas Lander / dpa

Helene Fischer steht bei der Aufzeichnung der Helene Fischer Show auf der Bühne. Die Weihnachts-Show wird am 25.12.2018 um 20.15 Uhr im ZDF ausgestrahlt. Foto: Rolf Vennenbernd / dpa

Helene Fischer ziert das Cover der Ausgabe zum 40. Jahrestag der "Vogue" in Deutschland. Foto: Peter Lindbergh / dpa



Am wahrscheinlichsten ist aber ein professioneller Umgang: Er moderiert sie an und ab, dazwischen herzt man sich und weiter geht es im Programm.

„Schlagerchampions“im Fernsehen und im Internet anschauen?

Die ARD zeigt die „Schlagerchampions“ nicht nur im Fernsehen, sondern auch im Internet.

Im Fernsehen: Samstag, 7. April 2018, 20.15 Uhr, ARD

Im Internet: Das ARD bietet einen Livestream zu der Sendung im Internet an. Den Link dazu finden Sie hier.

© Hamburger Abendblatt 2019 – Alle Rechte vorbehalten.