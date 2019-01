Dschungelcamp 2019: Das machen die Kandidaten vor dem Start

Die Teilnehmer des Dschungelcamps 2019 sind in Australien angekommen. Wir berichten aktuell, was die Kandidaten vor dem Start machen.

Berlin. Am Freitag startet RTL die diesjährige Ausgabe von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ – dem Dschungelcamp. Vor der Abreise haben sich die zwölf Kandidaten noch auf ihre eigene Art auf den australischen Dschungel vorbereitet. Spätestens am Donnerstag waren dann aber alle in Down Under angekommen.

Den Weg in den Dschungel dokumentierten die Promis in den sozialen Netzwerken. Während der „Bachelorette“-Teilnehmer Domenico de Cicco Fotos aus dem Flugzeug postete, zeigte die Bob-Pilotin Sandra Kiriasis Aufnahmen von der Einreisekontrolle am Flughafen von Brisbane in Australien auf Instagram.

Dschungelcamp 2019: Peter Orloff bereitet sich mit Yoga vor

Die Zeit kurz vor Beginn des Dschungelcamps nutzen alle ganz unterschiedlich. Felix van Deventer („Gute Zeiten, schlechte Zeiten“) zog es direkt an den Strand. Er postete auf Instagram ein Foto vom Broadbeach in Queensland.

Schlagersänger Peter Orloff nutzte die Zeit für die körperliche Vorbereitung auf den Dschungel. Mit Yoga scheint er sich auf mögliche Dschungelprüfungen vorbereitet zu haben.

Ob Sport oder Entspannung am Strand: Am 11. Januar ist es mit der Freizeit vorbei. Dann geht es im Dschungelcamp los. Dabei gibt es in diesem Jahr zahlreiche Neuerungen und wichtige Informationen zum Dschungelcamp , die Fans kennen sollten.

Wer neben neben Orloff, de Cicco und Co. mitmacht? Das sind die IBES-Kandidaten 2019. Wie die Kandidaten abschneiden ist noch offen. Wir haben aber schon mit einem Experten gesprochen. So lästert Ex-Dschungelcamper Stoeckel. (ac)

