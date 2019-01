Mehr als 10 Millionen sehen Kölner "Tatort"

Berlin. Die "Tatort"-Ermittler Ballauf und Schenk hatten am Sonntagabend erneut die meisten Zuschauer. Im Schnitt 10,57 Millionen verfolgten ab 20.15 Uhr den jüngsten Fall der beiden Kölner Kommissare. Für das Erste war das ein Marktanteil von starken 29,1 Prozent.

Die "Tagesschau" direkt davor sahen allein im Ersten im Schnitt 7,58 Millionen (22,0 Prozent). Der Familienfilm "Rosamunde Pilcher: Morgens stürmisch, abends Liebe" im ZDF erreichte ab 20.15 Uhr 5,19 Millionen (14,3 Prozent).

Die Eistanztanzshow "Dancing on Ice" auf Sat.1 startete mit im Schnitt 2,69 Millionen Zuschauern (8,8 Prozent). Das Science-Fiction-Abenteuer "Edge of Tomorrow" mit Tom Cruise auf ProSieben sahen 2,20 Millionen (6,5 Prozent), die Reportage "Trucker Babes - 400 PS in Frauenhand" auf Kabel eins rund 1,90 Millionen (5,7 Prozent).

Die Digitaltrickkomödie "Sing" auf RTL verfolgten 1,72 Millionen (5,0 Prozent), die Stylingshow "Promi Shopping Queen" auf Vox 0,79 Millionen (2,6 Prozent) und die Wiederholung des ZDFneo-Krimis "Neben der Spur: Adrenalin" 0,53 Millionen (1,5 Prozent).

( dpa )

