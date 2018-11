Starbesetzung um Anne Hathaway für neue Amazon-Serie

In der neuen Amazon-Serie "Modern Love" dreht sich alles um Beziehungen und die Liebe. Acht Folgen sind geplant, die Besetzung verspricht einiges.

Anne Hathaway taucht in die Streaming-Welt ein.

Los Angeles. Film- und Fernsehstars wie Anne Hathaway, Tina Fey, John Slattery, Dev Patel, Catherine Keener und Andy García werden bei der neuen Amazon-Serie "Modern Love" mitmachen.

Wie der Streaming-Dienst laut "Variety" und "Hollywood Reporter" mitteilte, ist der irische Regisseur und Autor John Carney ("Once", "Sing Street") als Showrunner an Bord, also als Verantwortlicher für die Serie.

Dies sei eine "Traumbesetzung seiner Lieblingsschauspieler", teilte Carney mit. Neben ihm führen unter anderem Emmy Rossum und Tom Hall bei den acht im Dreh befindlichen halbstündigen Folgen Regie.

"Modern Love" ist eine Anthologie-Serie über Liebe und Beziehungen, bei der jede Episode eine abgeschlossene Handlung hat. Vorlage ist die beliebte wöchentliche "New York Times"-Kolumne, in der verschiedene Autoren über vielfältige Formen von Liebe schreiben. Ein Sendetermin für die neue Serie wurde noch nicht genannt.

