Zu Besuch in Vilnius Helen Mirren auf Palasttour in Litauen

Eine Palasttour für die Oscarpreisträgerin Helen Mirren in Litauen: Die britische Schauspielerin steht in dem Baltenstaat für eine vierteilige Mini-Serie von HBO und Sky über Katharina die Große vor der Kamera - und traf sich nach Drehschluss mit Staatchefin Dalia Grybauskaite.

"Wir sprachen über Litauen, seine Menschen und seinen Charme", schrieb Grybauskaite zu einem auf Facebook veröffentlichten Video von dem Treffen am Donnerstag. Darin ist zu sehen, wie die beiden Frauen sich angeregt und lachend unterhalten, während sie gemeinsam durch den Präsidentenpalast in Vilnius flanieren.

Mirren ist Hauptdarstellerin der Mini-Serie, in der sie eine der mächtigsten Herrscherinnen der Geschichte am russischen Hof im 18. Jahrhundert verkörpert. Im Mittelpunkt steht dabei die Spätzeit der 34 Jahre langen Regentschaft von Katharina der Großen. Neben Litauen wird auch in Russland und Lettland gedreht.

( dpa )

