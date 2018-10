Die Krankenhausserie "In aller Freundschaft" punktete am Dienstag gleich zwei Mal. Das Erste zeigte eine Doppelfolge - aus gegebenem Anlass.

Einschaltquoten Doppelter Erfolg für "In aller Freundschaft"

Berlin. Beliebt ist die Krankenhausserie "In aller Freundschaft" immer, am Dienstagabend war sie gleich im Doppelpack erfolgreich: 20 Jahre ist sie alt geworden, aus diesem Grund zeigte das Erste bereits ab 20 Uhr die Folge "Ein verrückter Tag" über eine Massenpanik bei einem Leipziger Musikfestival mit vielen Verletzten.

Dafür schalteten 5,38 Millionen Zuschauer ein, der Marktanteil lag bei 17,1 Prozent. Die anschließende Folge ab 21 Uhr sahen sogar 5,63 Millionen (18,3 Prozent).

Die Vox-Reihe "Die Höhle der Löwen" interessierte 2,84 Millionen Zuschauer (9,9 Prozent), etwas mehr als in der Woche davor. Erneut gute Werte hatte ZDFneo mit der Wiederholung des Krimis "Kommissarin Heller: Tod am Weiher" mit 2,33 Millionen Zuschauern (7,5 Prozent). Das ZDF erreichte mit der ZDFzeit-Doku "Das verdient Deutschland - Der große Gehälter-Vergleich" 2,22 Millionen (7,1 Prozent), die RTL-II-Reportage "Armes Deutschland - Deine Kinder" 1,52 Millionen Zuschauer (5,1 Prozent).

Die RTL-Serie "Der Lehrer" sahen um 20.15 Uhr 1,44 Millionen Zuschauer (4,6 Prozent), deutlich mehr als in der Vorwoche, die Sat.1-Komödie "Unsere Jungs - Auch Strippen will gelernt sein" 1,34 Millionen (4,5 Prozent), die Actionkomödie "Cop Out - Geladen und entsichert auf Kabel eins 1,08 Millionen (3,7 Prozent) und die ProSieben-Zeichentrickserie "Die Simpsons" mit 0,76 Millionen (2,4 Prozent).

( dpa )

© Hamburger Abendblatt 2018 – Alle Rechte vorbehalten.