„Babylon Berlin“ zeigt die Stadt, die niemals schläft

„Babylon Berlin“ ist die bis dato teuerste deutsche Serie – und das sieht man ihr auch an. Warum es sich lohnt, Sonntag einzuschalten.

Berlin. Am Alexanderplatz knüppeln Polizisten die Mai-Demo nieder, im Tanzsaal des Varieté-Clubs Moka Efti zappelt die aufgepeitschte Party-Meute zwischen Champagnerglastürmen und sexuellen Exzessen im Kellerbordell dem Untergang der Weimarer Republik entgegen: „Babylon Berlin“ ist da, teuerste deutsche Serie bis dato, von großem medialen Getöse begleitet und zumindest zum Auftakt auf dem heiligen „Tatort“ -Sendeplatz gelandet.

Und ja, man sieht den zwölf Stunden in 16 Teilen nicht nur die Produktionskosten von 40 Millionen Euro an. „Babylon Berlin“ lüftet vor allem mit Wucht und Raffinesse den Mief eines routiniert dahindümpelnden TV-Programms kurz und kräftig durch.

Der mittlerweile hollywooderprobte Tom Tykwer sowie Achim von Boerries und Henk Handloegten haben gemeinsam ein pralles Sittengemälde im Gewand eines politisch aufgepumpten Krimis entworfen. Volker Kutschers Buch „Der nasse Fisch“ aus seiner Bestseller-Reihe, die zwischen den Weltkriegen spielt, diente als Vorlage.

Der Bezahlsender Sky hat mit „Babylon Berlin“ eine hochgelobte Serie produziert. Wir zeigen Bilder aus der aufwändigen Produktion, die ab 30. September in der ARD gezeigt wird. Gereon Rath (Volker Bruch) steht im Zentrum der Handlung der neuen Crime-Serie von Tom Tykwer, Achim von Borries und Henk Handloegten. Der Kommissar ermittelt in einem Erpressungsfall, der ihn ins Berlin von 1929 führt. Foto: Frédéric Batier / X Filme Creative Pool Entertainment GmbH / Degeto Film GmbH / Beta Film GmbH / Sky Deutschland GmbH 2017

Die „Goldenen Zwanziger“ haben die Hauptstadt erreicht – zumindest in Kunst und Kultur. Foto: Frédéric Batier / X Filme Creative Pool Entertainment GmbH / Degeto Film GmbH / Beta Film GmbH / Sky Deutschland GmbH 2017

Gereon Rath (Volker Bruch) bewegt sich aber auch zu einer Zeit, in der es politisch viel Zündstoff gibt. Die Weimarer Republik steht zwischen Emanzipation und Extremismus. Foto: Frédéric Batier / X Filme Creative Pool Entertainment GmbH / Degeto Film GmbH / Beta Film GmbH / Sky Deutschland GmbH 2017

Im Berliner Polizeipräsidium trifft Charlotte Ritter (Liv Lisa Fries) auf Kommissar Gereon Rath. Foto: Frédéric Batier / X Filme Creative Pool Entertainment GmbH / Degeto Film GmbH / Beta Film GmbH / Sky Deutschland GmbH 2017

Rath wird in Berlin Bruno Wolter (Peter Kurth) zugeteilt, der schon länger mit Charlotte Ritter (Liv Lisa Fries) zusammenarbeitet. Foto: Frédéric Batier / X Filme Creative Pool Entertainment GmbH / Degeto Film GmbH / Beta Film GmbH / Sky Deutschland GmbH 2017



Die Ermittler kommen auf die Spur eines Pornorings – und befinden sich bald mitten in einem undurchsichtigen Spiel um Korruption, Prostitution und Waffenhandel. Foto: Frédéric Batier / X Filme Creative Pool Entertainment GmbH / Degeto Film GmbH / Beta Film GmbH / Sky Deutschland GmbH 2017

Gereon Rath (Volker Bruch) und Charlotte (Liv Lisa Fries) „erleben einiges zusammen“, wie Hauptdarsteller Volker Bruch in einem Interview vor der Premiere verriet. Foto: dpa

Jördis Triebel (Mitte) spielt in „Babylon Berlin“ die Rolle der Dr. Völcker. Foto: dpa

Bruno Wolter (Peter Kurth) bei der Arbeit. Foto: dpa

Auch August Benda (Matthias Brandt) und die Berliner Polizei sind in das instabile Gebilde aus Politik und Kriminalität eingebunden. Foto: Frédéric Batier / X Filme Creative Pool Entertainment GmbH / Degeto Film GmbH / Beta Film GmbH / Sky Deutschland GmbH 2017



Sex, Drogen und Musik: Im „Moka Efti“ amüsiert sich Berlin bis zum Exzess. Foto: Frédéric Batier / X Filme Creative Pool Entertainment GmbH / Degeto Film GmbH / Beta Film GmbH / Sky Deutschland GmbH 2017

Gereon Rath (Volker Bruch) führen die Ermittlungen an seine Grenzen. Foto: Frédéric Batier / X Filme Creative Pool Entertainment GmbH / Degeto Film GmbH / Beta Film GmbH / Sky Deutschland GmbH 2017

Die Ermittlungen von Bruno Wolter (Peter Kurth) und Co. im düsteren Berlin sind seit Oktober 2017 bei Sky zu sehen. Ab Ende September wird die 16-teilige Produktion in der ARD laufen. Foto: Frédéric Batier / X Filme Creative Pool Entertainment GmbH / Degeto Film GmbH / Beta Film GmbH / Sky Deutschland GmbH 2017



Katastrophe spielt bei „Babylon Berlin“ im Hintergrund

Im Hintergrund nimmt die braune Katastrophe bereits Konturen an, aber in diesem Frühling des Jahres 1929 ist die Stadt, die niemals schläft, auf allen Ebenen mit sich selbst beschäftigt. Der aus Köln hierhin versetzte Polizist Gedeon Rath (Volker Bruch ) soll bei der Sitte gegen den Zerfall der öffentlichen Ordnung ankämpfen, sucht aber vor allem ein Schmuddelfilmchen, mit dem sein Oberbürgermeister daheim erpresst wird.

Rath ist selbst Kriegsopfer, betäubt seine Zitteranfälle mit schwerer Arznei. Dem spröden Ermittler zur Seite steht die bettelarme, aber stets aufgekratzte Überlebenskünstlerin Charlotte (Liv Lisa Fries), die sich als Aushilfe bei der Polizei über Wasser hält und nachts im Moka Efti anschaffen geht. Es dauert ein paar Teile, bis man beiden bereitwillig in die grellen Berliner Nächte folgt und mit ihnen fühlt.

"Babylon Berlin" - Der Trailer zur neuen Tom-Tykwer-Serie "Babylon Berlin" wird schon vor der Erstausstrahlung am 13. Oktober hochgelobt. Wir zeigen den ersten Trailer zur neuen TV-Serie von Star-Regisseur Tom Tykwer. "Babylon Berlin" - Der Trailer zur neuen Tom-Tykwer-Serie

Die (un-)heimliche Hauptfigur ist Raths älterer Kollege Wolter. Ein Koloss, der Verdächtige vermöbelt, Rath ausspioniert und den Antidemokraten der Schwarzen Reichswehr als Handlanger für einen Umsturz dienen soll. Peter Kurth veredelt ihn preiswürdig zum Raubein, bei dem kumpelhafter Charme und wölfische Absichten eine unberechenbare Beziehung eingehen. Das macht den Charakter zum spannendsten: Solche Typen finden sich in jedem Baukasten für jene hochwertigen Serien, die bislang nur im Ausland produziert wurden.

Auftritte von Lars Eidinger und Matthias Brandt werten Serie

Dass Bruch und die wunderbar frische Liv Lisa Fries von der deutschen Schauspielelite in fein gezeichneten Rollen flankiert werden – neben Kurth auch Matthias Brandt, Lars Eidinger, Thomas Thieme oder Günter Lamprecht –, wertet „Babylon Berlin“ auf. Doch das reichte nicht aus, gelänge es den Machern nicht, Liebe, Verrat, Party und Untergang in einer ebenso packenden wie kinoreif fotografierten Aufbereitung zu bündeln. Mit finsteren Bildern nimmt die Serie Anleihen bei der Ästhetik der uralten Angstmacher, den expressionistischen Stummfilmen. In Babelsberg wurde das alte Berlin mit prächtigen Straßen und herunter­gekommenen Hinterhöfen erschaffen. Es riecht nie nach billiger Kulisse.

Die melancholische Musik von Johnny Klimek legt sich in kongenialer Harmonie zum Bild wie ein Schleier über das Geschehen und verstärkt die Sogkraft. Erzählt wird direkt, provokant, nichts erinnert hier an den Volkshochschulton, den deutsche Historien-Mehrteiler so gerne verbreiten, öde ­Klischees werden weitgehend umschifft.

Die Handlung freilich ist weit verzweigt, das haben Serien dieses Kalibers gemein. Man muss sich gedulden, ehe alle Fragen beantwortet sind – auch was dieser russische Zug voll Gift und Gold bedeutet, der gen Berlin rollt. Aber es lohnt sich. Bleibt nur noch die Frage: Können die Deutschen hochwertige Serien machen? Können sie. Und wie.

„Babylon Berlin“, Sonntag, 20.15 Uhr, Das Erste (drei Folgen, dann jeden Donnerstag)

© Hamburger Abendblatt 2018 – Alle Rechte vorbehalten.