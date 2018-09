Mit "Game of Thrones" wurde Peter Dinklage zum Star. Dabei hatte der Schauspieler zunächst Bedenken, die Rolle anzunehmen. Bei den Emmys erläuterte er den Grund.

Game of Thrones Peter Dinklage wollte Rolle erst nicht spielen

Los Angeles. "Game of Thrones"-Star Peter Dinklage hatte ursprünglich leichte Bedenken, die Rolle des Tyrion Lennister anzunehmen. "Ich hatte einige Sorgen wegen des Genres", sagte Dinklage der internationalen Presse hinter der Bühne bei der Emmy-Verleihung am Montag in Los Angeles.

"Häufig sind die Charaktere von Menschen meiner Größe nicht komplex genug." Dinklages Bedenken seien aber schnell verschwunden, nachdem er bemerkt habe, wie vielschichtig die Figur bereits in den Büchern von G.R.R. Martin angelegt war. Das Team habe schnell seine Sorgen zerstreut.

( dpa )

