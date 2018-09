Sky Italia trennt sich offiziell von Asia Argento

Mailand. Nach Vorwürfen wegen sexuellen Missbrauchs gegen die Schauspielerin Asia Argento wird sie in den Live-Sendungen der Castingshow "X Factor Italia" nicht mehr Teil der Jury sein.

In Übereinstimmung mit Argento habe man entschieden, die Zusammenarbeit zu beenden, bestätigte der Fernsehsender Sky Italia am Mittwoch. Zuvor hatte es bereits Spekulationen über das Jury-Aus der Italienerin gegeben.

Die "New York Times" hatte im August berichtet, Argento habe den Schauspieler Jimmy Bennett in Kalifornien missbraucht, als er 17 und sie 37 Jahre alt gewesen sei. Sexuelle Handlungen mit Unter-18-Jährigen sind dort illegal. Argento bestreitet, jemals Sex mit Bennett gehabt zu haben.

Der Fernsehsender Sky habe sich zu dem Schritt entschlossen, um die Teilnehmer "vor einem Ereignis zu schützen, das (...) die Aufmerksamkeit auf den wahren Schwerpunkt von X Factor - Musik und Talent - stören würde". In den bereits aufgezeichneten Folgen der Sendung, die am Donnerstagabend in die zwölfte Staffel startet, ist Argento jedoch noch zu sehen. Wer sie danach ersetzen soll, hat Sky noch nicht bekanntgegeben.

( dpa )

© Hamburger Abendblatt 2018 – Alle Rechte vorbehalten.