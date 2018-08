Carolin Kebekus moderiert Deutschen Comedypreis

Köln. Die Moderation beim Deutschen Comedypreis übernimmt erneut Carolin Kebekus. Die 38-jährige hat den Preis selbst fünf Mal gewonnen und die Preisverleihung bereits 2014 und 2015 moderiert.

Nach Chris Tall, der die Gala im vergangenen Jahr präsentierte, ist die Comedian, die mit ihrer Fernseh-Show "PussyTerror TV" einen festen Fankreis hat, am 7. Oktober nun wieder selbst dran. Die Preisverleihung aus dem Studio Mülheim in Köln zeigt RTL ab 20.15 Uhr live, wie der Sender mitteilte.

"Toll, dass ich meine lieben Kollegen wieder durch den Abend führen darf", zitiert RTL seine Gala-Gastgeberin. "Ich freue mich riesig darauf, dass wir zum ersten Mal live senden. Alle Seitenhiebe, Sticheleien und Versprecher werden gezeigt - what happens on TV stays on TV!"

