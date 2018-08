Frank Thelen: „Elon Musk ist mein großes Vorbild“

Berlin. Investor Frank Thelen, bekannt aus „Die Höhle der Löwen“, hat sein persönliches Vorbild gefunden: Tesla-Gründer Elon Musk. „Elon ist mein großes Vorbild, ich liebe diesen Typen“, sagte Thelen in einem Interview mit der „Bild“ (Bezahlangebot).

Musk sei ihm nicht unähnlich. „Er ist, wie ich ja irgendwie auch, nicht der adrette, smarte Sunnyboy-Manager sondern durchaus etwas speziell, ein Verrückter auf seinem Gebiet.“

Tesla-Chef Elon Musk ist Frank Thelens Vorbild.

Foto: Toru Hanai / REUTERS

In dem Interview, dass Thelen gemeinsam mit seiner Frau Natalie Thelen-Sattler gab, sagte der Unternehmer auch , dass seiner Meinung nach in weniger als zehn Jahren fliegende Taxis über deutsche Städte gleiten werden.

Frank Thelen: Deutsches Bedenkenträgertum kotzt mich an

„Es wird auf gar keinen Fall mehr zehn Jahre dauern“, sagte Thelen. „Das kommt viel, viel schneller als alle denken.“ Der 42-Jährige sparte auch nicht mit Kritik: „Dieses deutsche Bedenkenträgertum kotzt mich an. Aber das ist ein anderes Thema. Die Menschen werden überrascht sein.“

Thelen investiert selbst in moderne Flug-Technologie, wie etwa in das Münchner Start-Up „Lilium Aviation“, das an der Entwicklung von senkrecht startenden und landenden Elektrojets arbeitet.

Ob auch eine Innovation aus der Vox-Sendung „Die Höhle der Löwen “ jemals finanziell außergewöhnliche Erfolge feiern wird, bleibt nach Thelens Einschätzung zu bezweifeln. Unserer Redaktion sagte er vor wenigen Tagen: „Ich bin nicht da, um den nächsten großen Deal zu schießen“. Auf dem freien Markt seien höhere Erlöse auf Investments zu erzielen. (fkm)

