Immer wieder freitags: "Der Alte" hat die Nase vorn

Wieder einmal lag am Freitagabend der ZDF-Krimi in der Gunst der TV-Zuschauer ganz oben. Die Sat.1-Realityshow "Promi Big Brother" hatte einen etwas besseren Einstand als im vergangenen Jahr.

Berlin. "Der Alte" ist wieder einmal Quotensieger. 4,01 Millionen Zuschauer sahen am Freitagabend die Folge "Stumme Zeugen" aus der ZDF-Krimiserie. Das entsprach einem Marktanteil von 16,4 Prozent.

Die ARD-Tragikomödie "Tür an Tür" mit Thekla Carola Wied schalteten 2,81 Millionen (11,3 Prozent) ein. Etwas stärker als im vergangenen Jahr startete die Sat.1-Show "Promi Big Brother", in der die Kandidaten in einer für TV-Zwecke geschaffenen Anlage in Köln leben - dauerbewacht von Kameras. Im Schnitt 2,37 Millionen Zuschauer interessierten sich für den Beginn des zweiwöchigen Spektakels des Münchner Privatsenders, was diesem eine Quote von 10,6 Prozent einbrachte. Im vergangenen Jahr waren es zum Start 2,07 Millionen Zuschauer (8,2 Prozent).

Die RTL-Spiel-Show "The Wall" hatte 2,06 Millionen Zuschauer (8,4 Prozent). RTL II setzte auf James Bond von 1995 und zeigte "Goldeneye" mit Pierce Brosnan, was 1,35 Millionen honorierten (5,7 Prozent). Die US-Krimiserie "Navy CIS: L.A:" auf Kabel eins sahen 720 000 Menschen (2,9 Prozent). Für den Actionfilm "X-Men: Zukunft ist Vergangenheit" auf ProSieben entschieden sich 1,0 Millionen Menschen, was einem Marktanteil von 4,2 Prozent entsprach.

( dpa )

