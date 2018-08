„Die Bachelorette“: Alex bekommt ernstzunehmende Konkurrenz – und Jorgo einen Brief zum Abschied

Berlin. Lieber Jorgo, großer Mist: Da hockst du am Mittwochabend wahrscheinlich vor dem Fernseher und siehst deinem eigenen Untergang zu. Beobachtest dich bei deinem Ausscheiden aus Deutschlands derzeit wohl populärstem (vielleicht weil auch: einzig aktuellem) Dating-Format. Aber, Digger, wie Filip es jetzt so schön formulieren würde, das alles stellt keinen Grund dar, nun den Kopf in den griechischen Sand zu stecken.

Nadine weiß doch gar nicht, was sie will – und gibt das sogar zu. Überfordert mit dem Ausmaß männlicher Aufmerksamkeit wirkt die Bachelorette außerdem. Was meinte sie noch gleich? „So viele geballte Emotionen in so kurzer Zeit zu erleben, das ist schon echt Wahnsinn.“ Das soll echter Wahnsinn sein? Einen Griechen in einer in Griechenland aufgezeichneten Show nicht mit der angemessen Zuneigung zu bedenken, das ist Wahnsinn.

Dieser Alex

Findest du und sagst es in der „Nacht der Rosen“. Ihre Reaktion? Wegen zu vieler Männer fehle ihr die Zeit für Einzeldates. „Schmarrn!“, würde Brian behaupten – und Recht bekommen. Diesem Alex schaut sie alle zwei Sekunden in die Augen.

In „Die Bachelorette“ sucht eine Junggesellin nach der großen Liebe. Ab dem 18. Juli wird in acht Folgen bei RTL gekuppelt und Rosen werden verteilt. 20 Männer wollen die Bachelorette erobern. Wir stellen alle Nebenbuhler vor. Foto: MG RTL D

Filip (24) ist einer der Single-Männer. Er hat Fitnessökonomie studiert, arbeitet als Fitnesstrainer und kommt aus Hamburg. Foto: MG RTL D

Seiner Traumfrau ist der liebenswerte Kampfsportler mit kroatischen und serbischen Wurzeln bisher noch nicht begegnet. Sein Motto: „Als Fitnesscoach ist das Vertrauen der Frauen gering, die Vorurteile sind groß.“ Foto: MG RTL D

Andi (28) ist Kfz-Sachbearbeiter aus Bielefeld. Foto: MG RTL D

„Ich suche eine Frau mit Herz, Humor und Kinderwunsch.“ Foto: MG RTL D



Jan (24) arbeitet in Saarbrücken als Bank-Mitarbeiter und wird zu seinem Erstaunen oft mit dem ehemaligen Bachelor Paul Janke verwechselt. Foto: MG RTL D

„Ich wünsche mir das Normale“, so der Ordnungsfanatiker. Foto: MG RTL D

Sascha (39) kommt aus Tönisvorst und verdient sein Geld als Werbefachmann. Foto: MG RTL D

„Ich glaube, die anderen Jungs haben Respekt vor meinem Alter“, so der gebürtige Düsseldorfer. Foto: MG RTL D

Auch Rafi (28) aus Köln arbeitet als Personal Trainer. Außerdem tourt er als Instagram-Fitness-Model durch spanische Hotspots wie Málaga, Madrid oder Teneriffa. Vor 19 Jahren zog Rafi gemeinsam mit seiner Familie von Syrien in seine neue Heimat Deutschland. Foto: MG RTL D



Rafi selbst ist seit 2016 Single. Zwar lernt er ab und zu Frauen kennen, aber richtig gefunkt hat schon lange nicht mehr. Ob die Bachelorette sein Herz endlich wieder höher schlagen lässt? Foto: MG RTL D

Eddy (27) ist Tanz- und Fitnesstrainer aus Neustadt. Der gebürtige Kasache ist ein absolutes Energiebündel: Jeden Morgen um 5 Uhr steht Eddy bereits mit einem Grinsen im Gesicht auf und tanzt durch seine Wohnung. Foto: MG RTL D

Sein Lebens-Motto: „Lebe jeden Tag, als ob es Dein letzter wäre.“ Foto: MG RTL D

Dave (33) arbeitet als Gastronom in Völklingen. Foto: MG RTL D

„Klar lernt man als Barkeeper nette Frauen kennen. ABER ...“ Foto: MG RTL D



Maxim (29) ist Ingenieur aus Hamburg. Foto: MG RTL D

„Für eine Lady bin ich sehr gerne der Gentleman.“ Foto: MG RTL D

Chris (28) ist Automobilkaufmann und kommt aus Hanau. Foto: MG RTL D

„Das wird mein allererstes Blind Date ... „ Foto: MG RTL D

Manuel (38) ist studierter Mediziner. Er arbeitet als Facharzt für Orthopädie und Unfallchirurg. Foto: MG RTL D



Der Single-Mann sagt von sich: „Ich habe ein Auge für Schönes.“ Foto: MG RTL D

Vadim (27) arbeitet als Export-Assistent in Weinheim. Foto: MG RTL D

In einem kleinen russischen Dorf in Sibirien geboren, entschieden sich seine Eltern 1998 ihre Heimat zu verlassen. Als Vadim 6 Jahre jung war, wanderten sie mit nur zwei Koffern nach Deutschland aus. „Ich weiß wie es ist, wenn man nichts hat.“ Foto: MG RTL D

Sören (33) aus Hamburg liebt die Musik. Seit 13 Jahren legt er gemeinsam mit seinem Bruder Olaf alle gängigen Genres wie Pop, Rock, House, R’n‘B oder Funk & Soul Classics auf. Vor drei Jahren gründeten die beiden schließlich das Duo „DJ Brüder“. Foto: MG RTL D

„Für Dating-Apps bin ich zu altmodisch.“ Foto: MG RTL D



Stefan (35) arbeitet als Steuerfachangestellter und lebt in Hannover. Foto: MG RTL D

„Ich weiß, was ich will. Und kenne das mit der Liebe ...“ Foto: MG RTL D

Kai (29) aus Dortmund arbeitet als Karriere-Berater und analysiert täglich die Stärken und Schwächen seiner Klienten. Foto: MG RTL D

Sein optimistisches Motto lautet: „ Ich bin gekommen, um zu bleiben.“ Foto: MG RTL D

Jorgo (30) ist Masterabsolvent (Internationales Management) aus Mannheim. Foto: MG RTL D



Das Lebensmotto des Deutsch-Griechen: „Das Leben ist eine Schule. Ich bin wie ein Schwamm und sauge auf, was ich lernen kann“. Foto: MG RTL D

Daniel (27) arbeitet als Vertriebsingenieur und kommt aus Bad Saulgau. Foto: MG RTL D

Das Credo des amtierenden „Mr. Schwaben“:Das Aussehen ist nun mal der Türöffner...“. Nun denn, wir werden sehen. Foto: MG RTL D

Kevin (27) aus Norderstedt möchte beruflich vorankommen, deshalb hat der selbstbewusste Versicherungskaufmann neben seiner täglichen Arbeit noch ein Studium zum Fachwirt für Versicherungen und Finanzen aufgenommen. Foto: MG RTL D

“Ich bin nicht der Typ, der ständig auf Partys rumfeiert.“ Foto: MG RTL D



Alexander (29) aus Gammelby bringt als gelernter Personaltrainer seine Kunden mit Liegestütz und Sit-ups ins Schwitzen. Außerdem verdient er als Barkeeper sein Geld. Foto: MG RTL D

„Familie geht über alles“, sagt er. Foto: MG RTL D

Dennis (25) ist Tourismuskaufmann aus Iffezheim und lässt gut 20.000 Follower auf Instagram regelmäßig an seinem Leben und Lifestyle teilhaben. Auch als Model verdient er sein Geld. Foto: MG RTL D

“Die Nächste soll die Richtige sein“, so der 1,95 Meter große Beau. Foto: MG RTL D

Brian (27) aus Sauerbach ist handwerklich sehr begabt und liebt seinen Beruf als Maler und Lackierer. Foto: MG RTL D



„Für die Richtige muss man auch mal Umwege gehen“, so der Hobby-Fußballer. Foto: MG RTL D

Diese Männer wollen das Herz der Bachelorette erobern. (Hinten v.l.: Stefan, Manuel, Alexander, Sascha, Dave, Vadim, Maxim, Filip, Eddy, Daniel, Chris und Sören. Vorne v.l.: Rafi, Andi, Dennis, Jan, Kevin, Brian, Jorgo und Kai). Foto: Frank Irlenborn / MG RTL D



Sowieso: Hättest du wirklich weiter in einer Sendung mitwirken wollen, die zu Beginn von der mangelnden sexuellen Betätigung deiner Konkurrenten berichtet? Eben. Und dann dieses ewige Am-Pool-Rumgegammele, auf Dauer lockt das doch nicht mal mehr den sportlichsten Sportsmann von der Couch. Ach, Eddy ist ja auch ohnehin raus, stimmt. Ok, er durfte sich – anders als du – wenigstens noch mal mit Nadine unterhalten, in so einer Wald-und-Wiesen-Szene, die den Zuschauer 15 Minuten angestrengtes Augen-Aufhalten kostete.

Wenigstens versucht

Die vor Gefühlsduselei nur so triefenden Briefen, die deine Konkurrenten Brian und Eddy für die Bachelorette geschrieben haben, waren bei aller Freundschaft wirklich kaum zu ertragen. Selbst RTL musste einen Teil von Brians Reim mit irgendeiner Melodie überspielen (Das Wort „bumsen“ durfte er allerdings unzensiert von sich geben). Dein Kalenderspruch – „Liebe ist das verrückteste Spiel des Lebens“ – war zwar auch ’ne Nullnummer, aber gut, wenigstens versucht.

Kaum zu glauben eigentlich, Jorgo, dass du dich nicht imstande gezeigt hast, Nadine für dich einzunehmen. Als ob einer der nun noch sieben verbliebenen Männer ein solches Gestik-, geschweige denn Mimik-Spiel beherrschen würde wie du. Stattdessen sahst du dich über nun fünf Folgen gezwungen, die Neben- neben der Nebenrolle (Dave) zu spielen. Und wer durfte sich und seinen Astralkörper nach Athen bewegen? Daniel!

Ach komm, vergiss sie!

Auf das Abendessen im Kran hättest du vielleicht noch verzichten können, der Anblick der Akropolis versetzt dich wohl auch nicht in Ekstase. Aber Nadine – ja, die wirste wohl nie kennenlernen. Und dass nur, weil du bei diesem seltsamen Gruppenspiel mit zwei alten Männern, die ihr in deinem Namen etwas zuflüstern sollten, „zu viel“ gegeben hast.

Nadine Klein sucht als „Bachelorette“ im TV die große Liebe. In der ersten Folge lernt sie 20 Single-Männer kennen. Foto: RTL

Die Männer wohnen zusammen in einer Villa. Einer unter ihnen ist vielleicht Nadine Kleins Traummann? Foto: RTL

Beim ersten Kennenlernen versuchen Andi (l.) und Sascha (r.) direkt Nadine von sich zu überzeugen. Foto: RTL

Gesellige Runde: Eddy, Kevin, Manuel und Daniel (v.l.) scheinen Spaß zu haben. Foto: RTL

Brian ist einer der ersten Jungs, der ein Gespräch zu Zweit sucht. Er will die „Bachelorette“ genauer kennenlernen. Foto: RTL



Daniel (l.) und Kevin (r.) haben es sich im Garten der Villa gemütlich gemacht und begutachten die Konkurrenz. Foto: RTL

Am Ende verteilt Nadine Klein ihre ersten Rosen – und verletzt dabei vielleicht einige Männerherzen. Foto: RTL



Ach komm, vergiss sie! „Ok, nice“ war deine Reaktion, als Nadine später meinte, bei anderen Frauen würde dieses Verhalten „sämtliche Lichter zünden“? Alles richtig gemacht.

Vergebene Liebesmüh

Soll sich Nadine eben mit Alex einlassen. Oder Daniel, der ja schon beim ersten Einzeldate über Nacht bleiben durfte (Dass die Bachelorette keinen anderen Mann küssen wollte, wie sie in der vergangenen Folge noch versicherte, war ihr wohl entfallen). Oder Filip, dem selbsternannten Poeten. Sollen die sich mit dem Verfassen von Liebesbriefen abmühen („Deine Augen fesseln mich so sehr, dass ich mir nichts Schöneres vorstellen kann, als jeden Tag hineinzusehen“).

Oder mit ihr tanzen, wenn die Bachelorette die Augen verbunden bekommt . Als ob Nadine nicht genau gewusst hätte, dass ihr Alex gegenüber gestanden hat. Konnten die beiden also wieder im Whirlpool rumknutschen und sich ihre Zuneigung bekunden (Er: „Wie sieht du die Situation zwischen uns?“ Sie: „Ein anderes Level als mit allen anderen“). Guck, eh vergebene Liebesmüh.

Nicht mal 15 Minuten

Vielleicht war es – wie bei Brian und seinem Brief – Schicksal, dass du drei Wochen vor dem Finale den unfreiwilligen Rückzug antrittst. Das Gute: Eine fette Pool-Party war noch drin, und falls Nadine nach der Nacht mit Daniel in anderen Umständen sein sollte, wäre das auch nicht mehr dein Problem – sondern Brians („Das wäre der Knaller. Dann muss ich sein Kind erziehen“).

Lieber Jorgo, ja, sich bei seinem eigenen Untergang zuzusehen, mutet ganz schön mies an. Und selbst wenn du wegen fehlender Sendepräsenz nicht einmal die von Andy Warhol prophezeiten 15 Minuten Ruhm erfährst, so besteht für dich doch die Möglichkeit, unerkannt in dein altes Leben abzutauchen. Das dürfte sich für Dave in seinem blauen Blumenan- oder besser: -aufzug deutlich schwieriger gestalten.

