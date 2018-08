Das "Promi Big Brother"-Haus füllt sich

München. Drei Namen künftiger Bewohner im "Promi Big Brother"-Haus waren schon bekannt, sechs weitere sind es jetzt: Bei der Reality-Show im Programm von Sat.1 sind Flirt-Expertin Chethrin Schulze (26), Selfmade-Millionär Fürst Heinz von Sayn-Wittgenstein (64), Model Johannes Haller (30), Reality-Star Sophia Vegas (30), Leichtathletik-Europameister Pascal Behrenbruch (33) und Hellseher Mike Shiva (54) mit von der Partie.

Das teilte der Sender am Dienstag mit. Zuvor schon gesetzt waren YouTuberin Katja Krasavice (22), Castingshow-Sieger Alphonso Williams (56) und Schauspielerin Nicole Belstler-Boettcher (55). Einzug ins "Promi Big Brother"-Haus ist am Freitag (17. August). Sat.1 zeigt den Auftakt der sechsten Staffel von 20.15 Uhr bis 23.15 Uhr. In dem Haus, in dem die Promis untergebracht sind, sind Kameras installiert, die sie ständig filmen. Regelmäßig scheidet ein Kandidat aus, bis der "Promi Big Brother 2018" übrig bleibt. Wie viele Prominente insgesamt und wer außerdem noch ins Haus "Big Brother"-Haus in Köln einziehen soll, ließ der Sender noch offen - zwölf gilt als realistische Größe. Die Moderation übernehmen Jochen Schropp (39) und Frühstücks-TV-Moderatorin Marlene Lufen (47), die neu an seiner Seite ist.

( dpa )

