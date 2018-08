„Unser Land in den 80ern“: WDR gelingt kurzweilige Zeitreise

Nach dem 70er-Rückblick folgen nun die 80er: In zehn Folgen erinnern Prominente wie Annette Frier oder Dietmar Bär an das Jahrzehnt.

Essen. Natürlich taucht Nena irgendwann auf dem Bildschirm auf. Demonstriert wird auch gegen sauren Regen und Waldsterben – und natürlich gegen Atomraketen. Und auch das Geiseldrama in Gladbeck ist noch einmal Thema. Weil all das ja dazugehört, wenn das Fernsehen zurückblickt auf „Unser Land in den 80ern“. So wie der WDR das ab diesem Freitag (10. August) an den nächsten zehn Freitagen um 20.15 Uhr macht – chronologisch Jahr für Jahr.

Wer vor ziemlich genau einem Jahr schon mit dem Sender in die 70er zurückgereist ist, der fühlt sich schnell wieder zu Hause. Denn das Prinzip der Reihe ist unverändert. Erneut konnte der WDR für die Reihe zehn mehr oder weniger prominente Persönlichkeiten aus Nordrhein-Westfalen als Paten und Sprecher der Filme gewinnen. Unter anderem erinnern sich Annette Frier, Ann-Kathrin Kramer, Dietmar Bär, Frank Goosen, Mariele Millowitsch und Jörg Hartmann an das Jahrzehnt, in dem sie Teenager waren.

Filmemacher durchforsteten monatelang Archive

Jede und jeder von ihnen erzählt die Geschichte eines Jahres, zu dem er oder sie eine besondere Beziehung hat. Und wie beim Vorgänger haben die Filmemacher monatelang öffentliche und private Archive im ganzen Land nach Geschichten und Material aus den 1980ern durchforstet. Die Mühe hat sich einmal mehr gelohnt.

Das sind die Kultserien der 80er Alf, Knight Rider oder Magnum: Das sind die fünf Kultserien der 80er Jahre. Das sind die Kultserien der 80er

Denn gestoßen sind sie dabei nicht nur auf zum Teil unveröffentlichte Filmaufnahmen, sondern auch auf Menschen aus der zweiten und dritten Reihe. Menschen, von denen viele längst in Vergessenheit geraten sind, obwohl sie die Geschichte des Ruhrgebietes, NRWs – manchmal sogar die Deutschlands – oft nicht nur hautnah miterlebt, sondern auch mitgeprägt haben und sich daran vor der Kamera erinnern.

Arbeitskampf und Zechenschließungen

Natürlich kann man streiten. Über das, was es am Ende in die Sendung geschafft hat. Und darüber, ob es zu wenig oder zu viel Zeit bekommen hat. Aber das kann man immer bei Rückblicken, die nie ganz objektiv sein können und wollen. Ein Jahr ist lang, 45 Minuten meist zu kurz, um es umfassend abzubilden. Im Großen und Ganzen aber gelingt es den Machern dieser Reihe recht gut.

Weil sie immer wieder wechseln zwischen großer Geschichte und kleinen Geschichten, zwischen harter und leichter Kost. Arbeitskampf und Zechenschließung folgten auf Sommertrends und Winterwetter. Viel aus dem Rheinland wird erzählt, noch mehr aus dem Ruhrgebiet, aber auch Sauer- und Münsterland kommen nicht zu kurz. Und dass der ein oder andere Bezug zu NRW ein wenig konstruiert wirkt, ist auch schon der einzige Tropfen Wasser in viel gutem Wein.

Gemeinsam in Erinnerungen schwelgen

Man sollte allerdings nicht allein zurückreisen in der Zeit. „Unser Land in den 80ern“ lädt förmlich dazu ein, gemeinsam in Erinnerungen zu schwelgen oder seinen Kindern zu zeigen, wie das damals war – als Telefone noch Schnüre hatten und man Fotos noch zum Entwickeln schicken musste.

Fazit: Kurzweilige Unterhaltung irgendwo zwischen „Weißt du noch“ und „Kinder, wie die Zeit vergeht“.

Kulturell und medial waren die 80er das letzte Jahrzehnt ohne die heute so wichtigen Massenphänomene Handy und Internet. Sie waren geprägt von Kinoerfolgen wie „E.T. - Der Außerirdische“. Foto: imago stock&people

Ein weiterer Kassenschlager war der Film „Dirty Dancing“ mit Patrick Swayze und Jennifer Grey. Für den Titelsong „(I’ve Had) The Time of My Life“ gab es einen Oscar. Foto: imago stock&people / imago/United Archives

Im Fernsehen feierten US-Serien wie „Dallas“ und... Foto: imago stock&people

...der „Denver-Clan“ große Erfolge. Foto: imago stock&people / imago/United Archives

Auch der raubeinige „Tatort“-Kommissar Schimanski (Götz George) sorgte für hohe Einschaltquoten. An seiner Seite Partner Christian Thanner (Eberhard Feik). Foto: imago stock&people



Die beliebteste Arztserie in den 80ern war unumstritten „Die Schwarzwaldklinik“. Foto: imago stock&people / imago/United Archives

Ohrwürmer waren „99 Luftballons“ von Nena und viele andere Hits der Neuen Deutschen Welle. Foto: imago stock&people

Nicole gewann 1982 erstmals für die Bundesrepublik den Grand Prix mit „Ein bisschen Frieden“. Foto: imago stock&people / imago/United Archives

Mit ihrem Endzeit-Song „Forever Young“ trafen Alphaville 1984 den Zeitgeist. Foto: imago stock&people

Zu den weltweit erfolgreichsten Künstlern in den 80ern zählte Michael Jackson. Unvergessen bleibt sein Titel „Thriller“. Foto: imago stock&people



Auch Madonna war bereits in diesem Jahrzehnt mit Titeln wie „Material Girl“, oder „Like A Virgin“ ganz oben in den Charts. Foto: imago stock&people

Einer der ganz großen Popstars war der österreichische Musiker Falco. Sein Titel „Rock Me Amadeus“ erreichte als bis heute einziges deutschsprachiges Lied die Spitze der US-Billboard-Charts. Foto: imago stock&people / imago/United Archives

Sportlich hatten die 80er einige Höhepunkte zu bieten. Laut Diego Maradona (hier im WM-Endspiel 1986 gegen Deutschland) war im Viertelfinalspiel gegen England die „Hand Gottes“ im Spiel. Foto: © Reuters Photographer / Reuter / REUTERS

Lösten einen Tennisboom aus: Deutschlands erfolgreichste Tennisspieler Steffi Graf und Boris Becker. Foto: imago stock&people

Doch die Jahre 1980 bis ‘89 waren auch ernst - etwa mit der Angst vor dem Atomtod. Demonstriert wurde gegen die Wiederaufbereitungsanlage in Wackersdorf. Foto: imago stock&people



Die Reaktorkatastrophe von Tschernobyl sorgte bei vielen für Angst und Verunsicherung. Foto: imago stock&people

Ein Tabuthema rückt immer mehr in den Fokus: Die damals noch neue Immunschwäche Aids. Foto: imago stock&people

Egal, ob Schmidt oder Kohl: Die Bundeskanzler trugen immer den Vornamen Helmut. Foto: imago stock&people / imago/Sven Simon

Ein weltbewegendes Ereignis: Der Mauerfall Ende 1989. Foto: imago stock&people



© Hamburger Abendblatt 2018 – Alle Rechte vorbehalten.