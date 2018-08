Talkmagazin „Dunja Hayali“ ist einfach zu dynamisch

Berlin. Wie gelingt es mir in Würde? Wer kümmert sich dann um mich? Werde ich finanziell abgesichert sein? Und was passiert, wenn ich krank werde? Mit dem Altern sind viele essenzielle Fragen verbunden. Und doch spielt es in der öffentlichen Debatte nur selten eine wichtige Rolle.

Allein schon deswegen war es zunächst einmal löblich, dass sich am Mittwochabend Dunja Hayali dem Thema widmete. „Abenteuer Alter – Lust am Lebensabend oder Angst vor Armut?“ lautete der Titel der Sendung, die im ZDF unter dem Genre „Talkmagazin“ läuft .

Ein überfordernder Ansatz

Aufbereitet wurde das Thema diesem Genre entsprechend mit zahlreichen einzelnen Beiträgen und kleineren Talkrunden. Ein spannender Ansatz, der aber wie schon in den Sendungen zuvor heillos überladen wirkte und einen als Zuschauer überforderte.

Eben noch wurde Anita Pixberg gezeigt: Eine Frau, die 30 Jahre als Teilzeitkraft im Einzelhandel gearbeitet, drei Kinder groß gezogen hat und nun von einer kleinen Rente leben muss. Schon sitzt Pixberg im Studio und diskutiert mit SPD-Chefin Andrea Nahles über die Grundrente.

Im nächsten Moment: Die Gastgeberin springt auf, um an einem separaten Tisch mit dem Experten Stefan Sell über die Tücken der Grundsicherung zu sprechen. Kurz darauf: Sell wird zur Couch geführt, um mit Nahles und Pixberg weiter zu debattieren. Danke, nächster Themenbereich!

Dynamischer als die Konkurrenz

Dunja Hayali diskutiert mit Zuschauern im TV-Studio.

Foto: ZDF

So ging das eine volle Stunde lang, wobei der Charme der Herangehensweise durchaus auf der Hand liegt: Im Unterschied zu den Standard-Talkshowformaten ist Dunja Hayali unglaublich dynamisch. Binnen kürzester Zeit werden unterschiedliche Dinge anhand von unterschiedlichsten Personen beleuchtet.

Geht es beispielsweise allen Rentnern wie Anita Pixberg? Nein, der Einspieler zu Bernd Krause zeigt: Vielen geht es finanziell auch sehr gut. „Mein Rentenleben so wie es jetzt ist hab ich mir früher immer so vorgestellt“, sagt der braungebrannte Bootsbesitzer und Oldtimer-Liebhaber.

Und im Anschluss erklärt binnen weniger Minuten ein Marketingexperte, warum „Silver Ager“ eine so wichtige Konsumentengruppe sind; und eine Agenturbesitzerin, warum alte Menschen mittlerweile auch als Model gefragt sind. Dann: Auftritt einer Videobloggerin, die erzählt, warum Alte selbstverständlich alles tun und probieren dürfen. Hui, steile These!

Tempo mit Tücken

So erfrischend sie ist, die Dynamik hat einen hohen Preis: Zumindest die Diskussionen, zum Teil aber auch die Beiträge bleiben arg oberflächlich.

Das zeigte exemplarisch die Debatte zwischen der Anita Pixberg und Andrea Nahles. Die Rentnerin forderte eine höhere Rente, die Politikerin verwies auf das, was man ja schon auf den Weg gebracht habe. Soweit, so vorhersehbar. Für tieferes Nachfragen war kaum Zeit.

Es ist gut, dass das ZDF und Dunja Hayali versuchen, neue Wege zu gehen. Schon vor der Debatte um die Qualität der konventionellen Talkshows war klar: Es braucht dringend Innovation!

Doch so sehr das Tempo von Hayalis „Talkmagazin“ packt: Es steckt einfach viel zu viel drin. Weniger Gäste, weniger Filme, dafür mehr Tiefe – so könnte es klappen.

Die aktuelle Ausgabe von „Dunja Hayali“ finden Sie in der ZDF-Mediathek.

© Hamburger Abendblatt 2018 – Alle Rechte vorbehalten.