Rundfunkbeitrag: 5 wichtige Fragen und Antworten zum Urteil

Karlsruhe. Das Bundesverfassungsgericht urteilt an diesem Mittwoch über den Rundfunkbeitrag. Doch um was geht es bei dem Urteil? Könnte die Abgabe gänzlich gekippt werden? Wir klären die wichtigsten Fragen.

1. Was ist der Runfunkbeitrag?

Mit dem Rundfunkbeitrag finanzieren sich die öffentlichen-rechtlichen Sender von ARD , ZDF und Deutschlandradio. Der Rundfunkbeitrag wird seit 2013 pro Haushalt erhoben. Derzeit liegt die Abgabe für jeden Haushalt bei 17,50 Euro pro Monat.

Zuvor ging es bei der „GEZ-Gebühr“ danach, ob man ein Radio oder einen Fernseher besaß. Weil sich das nur schwer kontrollieren ließ, sorgte die Regelung für Schlüpflöcher. Das neue System löste dieses Problem.

2. Wie Geld kommt durch den Rundfunkbeitrag zusammen?

Im vergangenen Jahr blieben die Einnahmen aus dem Rundfunkbeitrag zur Finanzierung der öffentlich-rechtlichen Sender nahezu stabil. Sie betrugen 7,974 Milliarden Euro – das war ein Minus von 0,05 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.

Der Rundfunkbeitrag ist bis 2020 auf 17,50 Euro pro Haushalt im Monat festgelegt. Beim Beitragsservice waren Ende 2017 rund 39 Millionen Wohnungen gemeldet.

3. Um was geht es bei dem Urteil?

Die Richter entscheiden insbesondere über drei Aspekte: Zum einen geht es um die Frage, ob der Rundfunkbeitrag eine versteckte Steuer ist.

Zum anderen urteilt das Gericht darüber, ob das Gleichheitsgebot im Grundgesetz verletzt wird, weil der Rundfunkbeitrag nicht mehr wie früher an Empfangsgeräte geknüpft, sondern pro Wohnung eingezogen wird. Außerdem steht der Beitrag im nicht-privaten Bereich, also zum Beispiel für Unternehmen, auf dem Prüfstand.

Warum zahlen wir den Rundfunkbeitrag? Immer wieder steht der Rundfunkbeitrag in der Kritik. Dabei ist er als ein Pfeiler unserer Demokratie gedacht. Wir zeigen, wofür wir den Beitrag eigentlich zahlen. Warum zahlen wir den Rundfunkbeitrag?

4. Könnte der Rundfunkbeitrag durch das Bundesverfassungsgericht abgeschafft werden?

Nein, das ist unwahrscheinlich. In zahlreichen Urteilen hatte das Bundesverfassungsgericht in der Vergangenheit bereits auf die Bedeutung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks für die Gesellschaft hingewiesen und die Finanzierung in Form von Abgaben grundsätzlich nicht in Frage gestellt.

5. Welche Folgen könnte das Urteil haben?

Gut möglich sind einzelne Korrekturen, etwa bei den zusätzlichen Beiträgen für Zweitwohnungen, Singles oder für nicht ausschließlich zu privaten Zwecken genutzte Autos. (bekö/dpa)

