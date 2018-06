Knapp zehn Millionen Zuschauer bei Russlands zweitem Sieg

Die russische Mannschaft steht so gut wie sicher im Achtelfinal. Foto: dpa

Das Interesse an der Fußball-WM bleibt hoch. Jeden Abend sitzen rund zehn Millionen Fans vor den Fernsehern. Auch das zweite Spiel am Nachmittag verbucht eine hohe Quote. Abseits der WM endete "Falk" recht gut.