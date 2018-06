Netflix bindet deutsche „Dark“-Produzenten Jantje Friese und Baran bo Odar exklusiv an sich

Berlin. Zum ersten Mal hat Netflix mit europäischen Filmemachern einen Exklusivvertrag geschlossen – und sich dafür für die deutschen Produzenten Jantje Friese und Baran bo Odar entschieden. Die Macher der Erfolgsserie „Dark“ hätten einen mehrjährigen Serienvertrag unterzeichnet, teilte der Streaminganbieter am Dienstag mit.

Hatten die Idee zu „Dark“: Baran bo Odar und Jantje Friese.

Foto: Netflix

Damit entwickelt und produziert das Duo neue Stoffe exklusiv für Netflix – und steht damit in einer Reihe mit Größen wie Shonda Rhimes („Grey’s Anatomy“, „How to get away with murder“) und Ryan Murphy („Glee“, „American Horror Story“), denen Netflix zuletzt Millionen gezahlt haben soll, um sie exklusiv an sich zu binden.

Friese und Odar hatten 2017 mit der ersten deutschen Netflix-Serie „Dark“ herausragenden Erfolg gefeiert. Ted Sarandos, Inhalte-Chef des Streamingdienstes, nannte die Serie „eine globale Sensation“. Zu den konkreten Zuschauerzahlen schweigt sich Netflix traditionell aus, „Dark“ sei aber eine der erfolgreichsten nicht-englischsprachigen Serien. Sie wurde Anfang des Jahres zudem mit dem Grimme-Preis ausgezeichnet. Derzeit wird die zweite Staffel gedreht.

Wald, tote Tiere und Geheimnisse: Die erste deutsche Netflix-Serie „Dark“ führt die Zuschauer in eine dunkle Welt. Im Zentrum stehen vier Familien in einer typischen deutschen Kleinstadt. Als zwei Kinder auf mysteriöse Weise verschwinden, wird die vermeintlich heile Welt aus den Fugen gerissen. Foto: Netflix

Der 20-jährige Louis Hofmann spielt in „Dark“ Jonas Kahnwald, dessen Vater Selbstmord begeht. Foto: Julia Terjung/Netflix / Netflix

Maja Schöne als Hannah Kahnwald. Foto: Stefan Erhard/Netflix / Stefan Erhard

Jördis Triebel als Katharina Nielsen. Foto: Stefan Erhard / Netflix / Stefan Erhard

Oliver Masucci ermittelt als Kommissar Ulrich Nielsen im Fall der verschwundenen Kinder. Foto: Julia Terjung / Netflix / Netflix



Immer mehr Geheimnisse kommen ans Licht. Foto: Stefan Erhard/Netflix / Stefan Erhard

Die Schicksale der Familien sind auf tragische Weise miteinander verknüpft. Foto: Stefan Erhard / Netflix / Stefan Erhard

In „Dark“ wird der Zuschauer auf Zeitreisen geschickt – mit überraschenden Wendungen. Foto: Stefan Erhard/Netflix / Stefan Erhard

Die Ermittlungen führen zurück in die Jahre 1986 und 1953. Foto: Stefan Erhard/Netflix / Stefan Erhard

Die Macher hinter „Dark“: Baran bo Odar (Regie), Jantje Friese (Drehbuch), Eric Barmack (Vice President International Originals at Netflix), Quirin Berg (Executive Producer) und Justyna Müsch (Executive Producer, v.l.). Foto: Julia Terjung / Netflix / Netflix



Das sagen Friese und Odar zum Vertragsabschluss

„Das Versprechen von Netflix ist Unterhaltung ohne Grenzen – eine Erfolgsserie kann überall und in jeder Sprache entstehen. Die Arbeit von Jantje Friese und Baran bo Odar hat unsere Zuschauer weltweit in den Bann gezogen, daher freuen wir uns sehr, unseren ersten europäischen Overall-Deal anzukündigen, der unsere Zusammenarbeit mit den beiden Masterminds hinter ‘Dark’ fortführt”, sagte Erik Barmack, bei Netflix zuständig für International Originals.

„Wir sind glücklich und freuen uns riesig auf die Fortsetzung unserer Partnerschaft mit Netflix”, kommentierten Friese und Odar den Vertragsabschluss. Es sei ein großartiges Gefühl zu sehen, wie Menschen auf der ganzen Welt eine Serie aus Deutschland umarmen und wie schnell Grenzen keine Rolle mehr spielten, wenn es um Geschichten gehe.

Trailer zur deutschen Netflix-Serie „Dark“

(cho)

© Hamburger Abendblatt 2018 – Alle Rechte vorbehalten.