Culture-Clash-Zehnteiler "Germanized": Mit Christoph Maria Herbst in den Herbst

Berlin. Die Deutsche Telekom hat jetzt ihre erste eigenproduzierte TV-Serie unter Dach und Fach: Am Ende dieser Woche soll in Frankreich die letzte Klappe für den Culture-Clash-Zehnteiler "Germanized" fallen, wie Telekom EntertainTV am Donnerstag mitteilte.

Auch der Starttermin des Serienangebots steht schon fest: Er ist auf den 1. November festgelegt worden. Die Hauptrolle in "Germanized" spielt Christoph Maria Herbst. Er spielt den Eigentümer eines bayerischen Automobilzulieferers, der Teile des vor der Pleite stehenden südwestfranzösischen Örtchens Jiscalosse kauft, um dort seine Designerabteilung neu aufzubauen. Während die Bürgermeisterin (Marie-Anne Chazel) sich darüber freut, den Konkurs abwenden zu können, werden die ganzen Neuankömmlinge von den Dorfbewohnern argwöhnisch beäugt.

In weiteren Rollen neben Chazel und Herbst, der schon in der ProSieben-Serie "Stromberg" ein klein bisschen TV-Geschichte schrieb, wirken Sebastian Schwarz ("Frau Temme sucht das Glück"), Jasmin Schwiers ("Männerhort"), Anna Thalbach ("Frau Ella"), Rufus Beck ("Der bewegte Mann") und Sylvie Testud ("La Vie En Rose") mit. Die Serie ist nur für Kunden von Telekom EntertainTV zu beziehen. In Frankreich und Belgien übernimmt Amazon Prime Video die Verbreitung.

