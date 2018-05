Andrea Sawatzki freut sich auf Rolle als Schwiegermutter

München. Die Schauspielerin Andrea Sawatzki hätte nichts dagegen, Schwiegermutter zu werden.

"Ich nehme an, dass das noch dauern wird. Aber ich freue mich drauf, ich kenne die zukünftigen Frauen ja noch nicht", sagte die 55-Jährige, die mit ihrem Ehemann Christian Berkel zwei 19 und 16 Jahre alte Söhne hat, dem "Münchener Merkur" und der "tz" (Montag). "Ich hoffe, sie sind nett. Ich lebe ja schon viele Jahre nur mit Männern zusammen, und es ist immer ganz schön, wenn die Freundinnen meiner Söhne zu Besuch kommen und ich auch mal von Frau zu Frau reden kann."

Dass sie ihren Söhnen mit unerbetenen Ratschlägen auf die Nerven gehen könnte, glaubt Sawatzki nicht: "Ich würde, auch wenn mir die Frauen nicht gefallen, den Mund halten", sagte die Schauspielerin. Es sei ja erwiesen: "Je mehr die Eltern Freunde ihrer Kinder kritisieren, desto enger binden sich die Kinder an diese Freunde. Besser also, man schweigt und hofft, dass die Kinder selbst einsehen, dass ihre Wahl die falsche Wahl war."

Sawatzki ist am Montag im ZDF (20.15 Uhr) in der Verfilmung ihres Romans "Ihr seid natürlich eingeladen" zu sehen. Darin spielt sie Gundula Bundschuh, deren Sohn überraschend heiraten will und seinen Eltern seine neue hochschwangere Freundin Candy vorstellt.

( dpa )

