"Geister der Vergangenheit" heißt die 300. Folge der amerikanischen Krankenhausserie. ProSieben starhlt sie am 30. Mai aus.

Jubiläum "Grey's Anatomy" geht in die 300. Folge

München. Von der US-Ärzteserie "Grey's Anatomy" mit Ellen Pompeo zeigt ProSieben bald die 300. Folge.

In der Episode "Geister der Vergangenheit" werden am Mittwoch (30. Mai) um 20.15 Uhr drei Opfer eines Achterbahnunfalls ins Grey Sloan Memorial Krankenhaus eingeliefert und bringen das Ärzteteam aus dem Konzept. Denn sie sehen den Ex-Kollegen George (T.R. Knight), Izzie (Katherine Heigl) und Cristina (Sandra Oh) zum Verwechseln ähnlich, wie der Sender mitteilte.

Auch die "Geister" des verstorbenen Artzes Derek "McDreamy" Shepherd (Patrick Dempsey) und McSexy, Frauenschwarm Dr. Mark Sloan (Eric Dane), haben in der Nostalgie-Folge ihren Auftritt.

