GNTM: Heidi Klum kürt im Finale "Germany's next Topmodel"

Vier Mädchen stehen im Finale der ProSieben-Modelshow "Germany's next Topmodel". Eine von ihnen kann ein Magazin-Cover gewinnen.

Düsseldorf. Sie heißen Toni, Christina, Julianna und Pia, sind jung, hübsch – und wollen "Germany's next Topmodel" werden.

Heidi Klum kürt am Donnerstagabend ihr 13. Nachwuchsmodel. Sie eröffnete die Show im ausverkauften ISS Dome in Düsseldorf in einem silberfarbenen Perlenkleid.

Vier Finalistinnen haben sich in den vergangenen 15 Wochen gegen insgesamt 46 Konkurrentinnen durchgesetzt. Am Ende wird eine von ihnen auf dem Cover der "Harper's Bazaar" landen.

Die Show findet in diesem Jahr im ausverkauften ISS Dome in Düsseldorf statt. Shawn Mendes, Rita Ora, Wincent Weiss und Cro sind dabei . Die Ausstrahlung findet fünf Minuten zeitversetzt statt. (jha)

