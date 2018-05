Bayerischer Fernsehpreis: Brückner und Jentsch ausgezeichnet

München. Julia Jentsch ist für ihre Rolle in der ARD-Serie "Das Verschwinden" beim Bayerischen Fernsehpreis als "Beste Schauspielerin" ausgezeichnet worden.

"Das Verschwinden war für mich eine ganz besondere Arbeit", sagte die 40-Jährige in München am Freitag bei der Preisverleihung. In der Krimiserie spielt Jentsch eine Mutter, die auf der Suche nach ihrer verschwundenen Tochter ist.