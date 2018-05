Bayerischer Fernsehpreis für Hape Kerkeling

München. Der Komiker, Entertainer und Autor Hape Kerkeling (53) wird mit dem Bayerischen Fernsehpreis geehrt. Er erhält die Auszeichnung in der Kategorie Ehrenpreis des Bayerischen Ministerpräsidenten.

Damit wolle man Kerkelings Multitalent würdigen, teilte Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) am Montag in München mit. An diesem Freitag werden die Bayerischen Fernsehpreise in einer festlichen TV-Gala im Münchner Prinzregententheater überreicht. Die Gala wird von Barbara Schöneberger moderiert.