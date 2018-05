Eurovision Song Contest 2018: Mäßiges Interesse am ESC-Finale – So viele schalteten ein

Michael Schulte hat Deutschland nach drei Jahren auf den untersten Plätzen einen vierten Rang beim ESC-Finale in Lissabon beschert. Am frühen Morgen nach der Show verriet er uns, wie sich das anfühlt.

ESC 2018: Das sagt Michael Schulte zu seinem vierten Platz Michael Schulte hat Deutschland nach drei Jahren auf den untersten Plätzen einen vierten Rang beim ESC-Finale in Lissabon beschert. Am frühen Morgen nach der Show verriet er uns, wie sich das anfühlt.

Berlin. Das Interesse am Eurovision Song Contest im Fernsehen war eher schwach. Mit dem vierten Platz steht Deutschland so gut da wie lange nicht mehr, aber die Zuschauerzahlen waren am Samstagabend nicht berauschend.

Im Schnitt verfolgten ab 21 Uhr im Ersten nur 7,71 Millionen die Live-Übertragung des Finales aus Lissabon, bei der die Sängerin Netta aus Israel für ihr Lied "Toy" die meisten Punkte bekam und der deutsche Teilnehmer Michael Schulte mit der sehr persönlichen Ballade "You let me walk alone" überzeugte.

Jeder dritte Zuschauer schaute das ESC-Finale

Der Marktanteil lag bei immerhin 33,3 Prozent – jeder dritte Fernsehzuschauer um diese Zeit.

Die Zuschauerzahl lag allerdings noch unter der vom Vorjahr mit 7,85 Millionen, von den Werten in den Jahren 2010 und 2011 ganz zu schweigen, als 14,73 Millionen und 13,93 Millionen Zuschauer wissen wollten, wer im Finale das Rennen macht.

Am Ende eines langen Abends konnte sich Israel den ersten Platz beim Eurovision Song Contest sichern. Sängerin Netta freut sich natürlich über ihren Sieg und hält die ESC-Trophäe in den Händen. Foto: Markku Ulander / dpa

Sie trat mit dem Lied „Toy“ an. Foto: Jörg Carstensen / dpa

Schreckmoment auf der Bühne: Während des Auftritts der britischen Sängerin SuRie stürmt ein Flitzer auf die Bühne und will ihr das Mikrofon entreißen. Foto: Jörg Carstensen / dpa

Doch Sicherheitsleuten gelingt es, den Störenfried von der Bühne zu eskortieren. Foto: Jörg Carstensen / dpa

Und SuRie singt anschließend ihren Song „Storm“ souverän zu Ende. Foto: Jörg Carstensen / dpa



Noch vor ein paar Tagen hätte wohl kaum einer gedacht, dass Michael Schulte für Deutschland den vierten Platz holt. War der ESC in den vergangenen Jahren für Deutschland doch eher eine Trauerveranstaltung ... Foto: Jörg Carstensen / dpa

Doch mit seiner gefühlvollen Ballade „You let me walk alone“ begeisterte er ESC-Fans in ganz Europa – und holte wichtige Punkte, was Schulte natürlich selbst am meisten freute. Foto: Jörg Carstensen / dpa

Auch die Moderinnen Daniela Ruah, Silvia Alberto, Catarina Furtado, Filomena Cautela (v.l.) sorgten beim Finale des 63. Eurovision Song Contest für reichlich Stimmung. Foto: Jörg Carstensen / dpa

Rasmussen sang „Higher Ground“ für Dänemark. Foto: Jörg Carstensen / dpa

Die Vorberichterstattung ab 20.15 Uhr "Countdown für Lissabon" hatten 4,05 Millionen (16,6 Prozent) eingeschaltet. Zu später Stunde bei der "Grand Prix Party" ab etwa 0.50 Uhr waren noch 2,47 Millionen Zuschauer (27,2 Prozent) dabei.

So viele Zuschauer schalteten in den vergangenen Jahren ein:

• 2009: 7,33 Millionen Zuschauer

• 2010: 14,73 Millionen Zuschauer

• 2011: 13,93 Millionen Zuschauer

• 2012: 8,34 Millionen Zuschauer

• 2013: 8,20 Millionen Zuschauer

• 2014: 8,90 Millionen Zuschauer

• 2015: 8,09 Millionen Zuschauer

• 2016: 9,38 Millionen Zuschauer

• 2017: 7,85 Millionen Zuschauer

• 2018: 7,71 Millionen Zuschauer (dpa/bekö)



