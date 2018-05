Eva Löbau spielt "Räuber und Gendarm"

Freiburg. Die Schwarzwälder "Tatort"-Kommissarin Eva Löbau (46) haben die Dreharbeiten zur neuen Folge des ARD-Krimis an das Kinderspiel Räuber und Gendarm erinnert.

"Die Dreharbeiten waren etwas Besonderes", sagte Löbau der Deutschen Presse-Agentur in Freiburg - insbesondere die Verfolgungsszenen im Wald. ""Räuber und Gendarm" spielt ja fast jedes Kind. Dass wir Erwachsene hierfür nun wieder in den Wald rausgehen durften, hat großen Spaß gemacht." Löbau spielt im "Tatort" eine Ermittlerin an der Seite von Hans-Jochen Wagner (49).