ZDFneo überholt im Abendprogramm das ZDF

ZDFneo hat sich längst in der deutschen Fernsehlandschaft etabliert und schlägt sogar seinem Muttersender mal ein Schnippchen.

Berlin. Der ZDF-Ableger ZDFneo ist auch gut acht Jahre nach seinem Start immer wieder für eine Überraschung gut: Am Dienstagabend lag der Sender zur besten Sendezeit um 20.15 Uhr sogar vor seinem Muttersender.

Die Wiederholung des Krimis "Nord Nord Mord" aus dem Jahr 2011 mit Robert Atzorn als Kommissar Clüver interessierte 2,34 Millionen Zuschauer - der Marktanteil betrug 7,8 Prozent.

Zeitgleich musste sich das ZDF beim Beitrag "Fit in den Frühling - Der große Bewegungscheck" mit 1,62 Millionen Zuschauern (5,5 Prozent) begnügen. Ab 21 Uhr kam das Magazin "Frontal 21" auf 2,20 Millionen Zuschauer (7,2 Prozent). Das "heute-journal" schnitt mit 3,58 Millionen Zuschauern (13,0 Prozent) am Abend noch am besten ab.

Auf die größte Resonanz stießen einmal mehr die ARD-Serien: Zum Abschluss der laufenden Staffel erreichte der Dauerbrenner "Um Himmels Willen" um 20.15 Uhr 5,18 Millionen Zuschauer (17,5 Prozent). Die ARD kündigte an, im nächsten Jahr eine weitere Staffel zu zeigen - ab Mai werde produziert. Die Krankenhaussoap "In aller Freundschaft" brachte es auf 5,15 Millionen Zuschauer (16,9 Prozent).

Dahinter folgte die Sat.1-Komödie "Entdecke die Mandy in dir" mit 1,67 Millionen Zuschauern (5,7 Prozent). Auf jeweils 1,62 Millionen Zuschauer und 5,5 Prozent Marktanteil brachten es die RTL-Serie "Jenny - echt gerecht" mit Birte Hanusrichter und die RTL-II-Sozialreportage "Hartz und herzlich - Rückkehr in die Benz-Baracken" - ein guter Wert für RTL-II-Verhältnisse.

Die Kabel-eins-Reportage "Achtung Abzocke - Betrügern auf der Spur" hatte 1,01 Millionen Zuschauer (3,5 Prozent) und die ProSieben-Zeichentrickserie "Die Simpsons" 0,89 Millionen (3,1 Prozent).

Im Jahresschnitt liegt das ZDF unter den deutschen Fernsehsendern bislang mit einem Marktanteil von 14,1 Prozent auf dem ersten Platz. Es folgt das Erste mit 12,1 Prozent vor dem privaten Marktführer RTL mit 8,9 Prozent. Dahinter liegen Sat.1 (6,0 Prozent), Vox (4,9 Prozent), ProSieben (4,2 Prozent), Kabel eins (3,3 Prozent), ZDFneo (3,1 Prozent), RTL II (3,0 Prozent) und Super RTL (1,7 Prozent).

