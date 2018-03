Tracy Morgan erhält einen Hollywood-Stern

Los Angeles. Der US-Komiker Tracy Morgan (49) erhält auf dem "Walk of Fame" im Herzen von Hollywood einen Ehrenplatz. Nach Mitteilung der Veranstalter vom Donnerstag soll der Afroamerikaner am 10. April mit einer Sternenplakette auf dem Hollywood Boulevard verewigt werden. Zu der Verleihung des 2632. Sterns werden Regisseur Jordan Peele ("Get Out") und Schauspieler Martin Lawrence ("Big Mama's Haus") als Gastredner erwartet.

Im Herbst 2015 überraschte Morgan mit einem Auftritt bei der Emmy-Verleihung das Publikum. "Dank meiner Ärzte, Familie und wunderbaren, frisch gebackenen Ehefrau stehe ich hier auf meinen eigenen Beinen", sagte der Komiker unter dem Applaus der zahlreichen Prominenten im Saal. Im Jahr zuvor war er bei einem Unfall schwer verletzt worden, als ein Lastwagen den Kleinbus des Schauspielers rammte. Dabei war ein Mensch ums Leben gekommen. Morgan musste wochenlang in Krankenhäusern und Rehazentren behandelt werden.

( dpa )

© Hamburger Abendblatt 2018 – Alle Rechte vorbehalten.