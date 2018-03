ARD-Doku "Der Blaue Planet" macht Natur zum TV-Spektakel

Die ARD-Doku "Der Blaue Planet" fasziniert Millionen von Zuschauern. Nun läuft die letzte Folge. Was macht die Reihe so erfolgreich?

Berlin. Selten hat eine Naturdoku-Reihe so viel Resonanz erfahren wie "Der Blaue Planet". In Großbritannien erzielte die Serie 2017 mit über 14 Millionen Zuschauern die höchste TV-Quote des Jahres, Premierministerin Theresa May schenkte die DVD-Box Chinas Staatspräsident Xi Jinping, um ihn auf die Bedrohung der Meere durch Plastikmüll hinzuweisen.

Auch in Deutschland schalteten an den vergangenen Montagen zwischen vier und fünf Millionen Menschen ein, als die ARD die BBC-Reihe ausstrahlte. Am Montag läuft die sechste und letzte Folge "Ex­tremwelt Küste". Bilder von Pinguinkolonien und Delfinen sind eigentlich sattsam bekannt – warum ist gerade diese Reihe so erfolgreich?

Kleine Krabbe geht auf Abenteuerreise

Auch der finale Teil über die "Extremwelt Küste" ist bis ins Detail edel gemacht. Die Musik stammt vom Oscar-gekrönten Filmkomponisten Hans Zimmer ("Der König der Löwen"), der deutschen Version leiht Schauspieler Axel Milberg, bekannt als Ermittler Klaus Borowski aus dem Kieler "Tatort", seine süffisant-sonore Lesestimme. "Küstenlandschaften", trägt er vor, "gehören zu den herausfordernsten Lebensräumen des Planeten." Denn im Wechselbad der Gezeiten leben die Pflanzen und Tiere ständig mit dem Risiko, auszutrocknen.

Die größten Bauwerke der Erde bestehen aus Kalk und sind nicht vom Menschen errichtet: Korallenriffe.

Foto: WDR/BBC NHU/Jason Isley

Die Filmemacher erzählen Geschichten aus dem Tierreich, die die Emotionen der Zuschauer berühren. Etwa wenn die Kamera vor der Küste Brasiliens einer Krabbe folgt, die auf dem Weg zu ihrem Futterplatz – einem von Algen bewachsenen Felsen – zahllosen Gefahren ausgesetzt ist: So erschafft der Film Darsteller, deren Schicksale das Publikum bewegen. Das Team ist äußerst geschickt darin, den grausamen Kampf um Leben und Tod in der Natur familienfreundlich zu präsentieren: Die Zuschauer können sicher sein, dass den tierischen Helden nichts geschieht.

Dreharbeiten dauerten vier Jahre

Die tapfere kleine Krabbe kommt auf ihrer Reise zum algigen Felsen gerade so davon: In einem von der Ebbe geschaffenen Tümpel lauert eine Krake und grapscht mit ihrem Fangarm nach dem Krebs. Die Krabbe entkommt, doch Augenblicke später schießt eine armlange Muräne aus dem Wasser und zieht das auf einem Stein sitzende Tier ins Meer. Dramatisch, wie sich die Krabbe befreien kann und erschöpft den sicheren Felsen erreicht. "Gleich zweimal entwischt", resümiert Milberg.

Um solche Bilder zu bekommen, hat die BBC einen immensen Aufwand betrieben. Sie drehte vier Jahre lang, brach zu 125 Expeditionen mit über 4000 Tauchgängen auf und filmte 6000 Stunden unter Wasser. Mit filmischen Kniffen macht sie den Lebensraum unter Wasser sichtbar. Bilder aus einem kanadischen Tümpel vor der Küste British Columbias etwa spielen sie im Zeitraffer ab.

Was in Echtzeit beinahe bewegungslos erscheint, wirkt plötzlich wie wuseliger Hochbetrieb, in dem Seesterne hinter Schnecken herjagen und Anemonen alles verschlingen, was in die Reichweite ihrer Tentakel kommt. "Rasch verwandelt sich die Idylle in ein Schlachtfeld", stellt Milberg fest. Natur als Fernsehspektakel.

• Montag, 26. März, 20.15 Uhr, ARD: "Der Blaue Planet – Extremwelt Küste"

• Hier geht es zu "Der Blaue Planet" in der ARD-Mediathek

