Berlin. Das Abzocken von ahnungslosen möglichst vermögenden Menschen mag für manchen eine Lebensgrundlage sein. Zumindest so lange, bis alles auffliegt. Davon handelt die TV-Komödie "Liebe auf den ersten Trick", die Sat.1 am Dienstag (20. März) um 20.15 Uhr zeigt.

"Die Welt unterteilt sich in Betrüger und Betrogene - man muss nur auf der richtigen Seite stehen". Nach dieser Devise lebt und handelt die etwas in die Jahre gekommene Blondine Annabel von Finke (Veronica Ferres), die sich im schönen Kapstadt in Südafrika als Schönheitschirurgin ausgibt und seit 30 Jahren reihenweise betuchte Männer nach derselbe Masche ausnimmt: Sie spielt die Betrogene und kassiert jedes Mal 30 000 Euro "Schmerzensgeld".