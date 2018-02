Immer wieder verschwinden Flüchtlinge aus einem Heim in München. Niemand weiß, wohin. Bei internen Ermittlungen gegen Streifenpolizisten kommt Kriminalrätin Prohacek einem kriminellen Netzwerk auf die Spur.

Die Ermittlungen führen Dr. Eva Maria Prohacek (Senta Berger) und ihren Kollegen André Langner (Rudolf Krause) zu einem Flüchtlingsheim. Ist Chandu (Bortey Wendler) wirklich so unwissend, wie er tut?

München. Am Anfang steht ein Junge auf dem Dach eines Flüchtlingsheims. Eine Polizistin will ihn noch beruhigen, aber er springt, als ein weiterer Polizist auf dem Dach erscheint. War es Selbstmord? Oder ist die Polizei für den Tod des 13 Jahre alten Walids verantwortlich?

Kriminalrätin Dr. Eva Maria Prohacek (Senta Berger, 76) will das herausfinden. Das ZDF zeigt das TV-Krimidrama "Unter Verdacht: Die Guten und die Bösen" am Samstag (24. Februar) um 20.15 Uhr, das im November bereits im deutsch-französischen Kultursender Arte zu sehen war.

Bei der Befragung der beiden Polizisten nach dem Tod des Flüchtlings fühlt sich die jüngere Beamtin sichtlich unwohl. Sie war dabei, als ihr Kollege ziemlich ruppig zu dem verängstigten Jungen war. Und sie verrät aus Loyalität zu ihrem Kollegen nicht alles, was sie weiß. Die beiden hatten den seit Wochen Ausgebüxten aufgegriffen und mit dem Streifenwagen ins Flüchtlingsheim zurückgebracht.

Kriminalrätin Prohacek und ihr Kollege André Langner (Rudolf Krause) stehen vor einem Rätsel. In dem Heim für Jugendliche, die als Flüchtlinge ohne Familie nach Deutschland kamen, erhoffen sie sich Erkenntnisse. Unter den Bewohnern gibt es Geheimnisse, und niemand will mit den Ermittlern wirklich sprechen. Bei der Obduktion des Jungen fällt auf, dass er am Körper viele Verletzungen durch Verätzungen hatte.

Nach und nach stellt sich heraus, dass aus dem Heim öfter mal Jugendliche verschwinden. Und immer wieder wird ein weißer Transporter vor dem Gebäude entdeckt, der Jugendliche mitnimmt oder absetzt. Die Spur führt schließlich zu einem Netzwerk Krimineller, die die Not der Jugendlichen ausnutzen und sie in Tschechien wie moderne Sklaven zu unmenschlichen Bedingungen arbeiten lassen.

Der Krimi ist gelungen, weil er sich von vielen Seiten der Flüchtlingsthematik nähert. Dabei geraten auch die Behörden in ein kritisches Licht. Wieder einmal geht es um den Chef der internen Ermittlungen, der sich von der Politik steuern lässt.

Wie gewohnt bringt das Kriminalrätin Prohacek auf die Palme. Provozierend fragt sie ihren Chef Claus Reiter (Gerd Anthoff): "Sag mal Claus, kannst du mir verraten, warum Du plötzlich solchen Druck machst?" Und der ist kurz vorm Platzen.

Gleichzeitig hat er noch eine Menge mit seinem Privatleben zu tun, denn die Scheidung von seiner Frau steht an. Neben der Schwere, die die Flüchtlingsthematik mit sich bringt, gibt es also auch die gewohnten Frotzeleien, die viele Fans der "Unter Verdacht"-Reihe immer geschätzt haben.

