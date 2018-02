Juso lässt Olaf Scholz bei "Maybrit Illner" alt aussehen

Berlin. Der letzte Augenblick gehörte dann doch wieder den Jusos. Am Ende einer Debatte über Machtspiele, Intrigen und Anstand in der Politik übergab Maybrit Illner noch einmal das Wort an Wolfram Gründinger. Der Publizist ist Mitglied der SPD – und ihrer Nachwuchsorganisation, die sich so vehement gegen eine Regierungsbeteiligung stellt .

Ob Merkel 2021 noch Kanzlerin sei? Keine Ahnung, sagte Gründinger. Was er auch nicht wisse: Ob Olaf Scholz, der designierte Bundesfinanzminister und Illners Top-Gast an diesem Abend, wirklich für die Erneuerung stehe, die die SPD braucht. Denn: Ein neues Gesicht ist der Hamburger Bürgermeister ganz sicher nicht.

Die SPD hat viel erreicht. Aber reicht das?

Damit war die Sendung auch vorbei, Olaf Scholz konnte sich nicht mehr gegen diese Spitze wehren. Und sah ziemlich alt aus. Die 60 Minuten, die Maybrit Illner über "Machtspiele am Abgrund – Ist Schwarz-Rot noch zu retten?" diskutieren ließ, offenbarten einmal mehr das Dilemma, in dem insbesondere die Sozialdemokraten stecken. Emotion schlägt Verstand. Scholz legte in seiner nüchtern-spröden Art dar, was die SPD der Union alles abgetrotzt hat: Mehr Geld für Bildung und Wohnungsbau, eine Garantierente, die Rückkehr zur paritätischen Krankenversicherung. Alles Balsam für die sozialdemokratische Seele. Eigentlich.

Doch deutlich leidenschaftlicher wirkte der Juso-Vertreter, der von einer Vertrauenskrise seiner Partei sprach. Niemand wisse, wofür die SPD stehe, der Koalitionsvertrag enthalte keine Vision, von Aufbruch keine Spur. "Wir reparieren Dinge, die wir in der Vergangenheit versäumt haben", sagte Gründinger.

JU-Chef relativiert Koalitionsvertrag

Das zumindest sah die Runde anders. Die SPD habe hart verhandelt , der Union die wichtigsten Ministerien entrissen und ihre Kernpunkte durchgesetzt, zählte der Kolumnist Hajo Schumacher auf. Auch die "Welt"-Journalistin Claudia Kade sprach von einem Koalitionsvertrag mit "klarer sozialdemokratischer Handschrift". Bei so viel Lob für die SPD sah sich der Vorsitzende der Jungen Union, Paul Ziemiak, genötigt, etwas klarzustellen. Der neue Koalitionsvertrag sei lediglich ein Rahmen. Man könnte auch sagen: eine Absichtserklärung und nicht mehr. Seine Partei jedenfalls, so Ziemiak, werde ganz genau schauen, wofür ein Bundesfinanzminister Scholz das Geld ausgebe.

Juso-Chef verärgert über Ankündigung von Wechsel an Parteispitze Dennoch hält Kevin Kühnert es weiter für möglich, dass eine Mehrheit beim Mitgliederentscheid gegen die große Koalition stimmt. Juso-Chef verärgert über Ankündigung von Wechsel an Parteispitze

Auch in der Union wird das Murren lauter, und Ziemiak fordert – neben der Kanzlerin – weitere starke Persönlichkeiten in der ersten Reihe. "Die Übersetzung von Erneuerung heißt: Ich will auch mal dran kommen", stichelte Kolumnist Schumacher. Und "Welt"-Autorin Claudia Kade fragte, was denn überhaupt ein moderner Konservatismus jenseits der Flüchtlingspolitik sein soll. Darauf wusste auch der JU-Chef keine überzeugende Antwort. Ziemiak warnte lieber davor, dass die SPD mit Andrea Nahles als Partei- und Fraktionschefin und Olaf Scholz als Vizekanzler bald mit deutschem Geld südeuropäische Haushalte sanieren wolle. "Das macht mir Sorgen", sagte er.

Union und SPD haben sich auf auf einen Koalitionsvertrag geeinigt. Die Sozialdemokraten sollen gleich sechs Ministerien bekommen. Hamburgs Erster Bürgermeister Olaf Scholz (SPD) könnte in einer möglichen neuen Regierung Finanzminister werden. Er ist auch als Vizekanzler im Gespräch. Wir stellen die möglichen künftigen Ministerposten der Groko vor. Foto: Christian Charisius / dpa

SPD-Chef Martin Schulz kündigte zunächst an, Außenminister werden zu wollen und auf den SPD-Parteivorsitz zu verzichten. Foto: Kay Nietfeld / dpa

Zwei Tage später nimmt er seine Entscheidung zurück. Schulz verzichtet nach massivem Druck aus den eigenen Reihen auf das Außenministerium in einer großen Koalition. Den Chef-Posten tritt er dennoch an Andrea Nahles ab. Foto: Carsten Koall / Getty Images

Als neuer Innenminister könnte CSU-Chef Horst Seehofer nach Berlin wechseln – sein Ressort soll durch die Bereiche Bau und Heimat aufgewertet werden. Foto: Kay Nietfeld / dpa

Ursula von der Leyen (CDU) soll Verteidigungsministerin bleiben. Foto: POOL / REUTERS/



Der bisherige Kanzleramtschef Peter Altmaier übernimmt angeblich das Wirtschaftsressort. Foto: AXEL SCHMIDT / REUTERS

Für das Ressort Ernährung und Landwirtschaft gilt die rheinland-pfälzische CDU-Chefin Julia Klöckner als Favoritin. Foto: Kay Nietfeld / dpa

Für das Amt des Gesundheitsministers wird der bisherige Finanz-Staatssekretär und konservative Merkel-Kritiker Jens Spahn gehandelt. Foto: Michael Kappeler / dpa

Allerdings ist auch die Staatssekretärin Annette Widmann-Mauz (CDU) als Gesundheitsministerin im Gespräch. Foto: Soeren Stache / dpa

Helge Braun (CDU) wird als Kanzleramtsminister gehandelt. Foto: Carsten Koall / Getty Images



Hermann Gröhe (CDU) könnte Minister für Forschung und Bildung werden. Foto: Jörg Carstensen / dpa

Andreas Scheuer (CSU) wird möglicherweise Minister für Verkehr und digitale Infrastruktur. Foto: Kay Nietfeld / dpa

Heiko Maas (SPD) könnte Justizminister bleiben. Foto: Carsten Koall / Getty Images

Wird sie die neue Entwicklungsministerin? Dorothee Bär von der CSU. Foto: Matthias Balk / dpa

Katarina Barley (SPD) übernimmt möglicherweise das Ministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend. Foto: Kay Nietfeld / dpa



Barbara Hendricks (SPD) könnte Bundesumweltministerin bleiben. Foto: Britta Pedersen / dpa

Die Berliner Abgeordnete Eva Högl (49) könnte das Ministerium Arbeit und Soziales übernehmen. Eigentlich ist sie eine Innenexpertin, die sich im Untersuchungsausschuss zur rechten NSU-Terrorzelle einen Namen machte. Foto: Britta Pedersen / dpa

Scholz: Die Basis wird Ja sagen

Damit es aber dazu kommt, müsste die SPD-Basis erst dem Koalitionsvertrag zustimmen. Die Parteiführung mobilisiert dafür alle Kräfte, will in den Ortsvereinen für eine schwarz-rote Neuauflage werben. "Ich gehe davon aus, dass es eine breite Zustimmung der SPD-Mitglieder gibt", sagte Olaf Scholz.

Merkel bekommt große Koalition CDU, CSU und SPD haben eine weitere entscheidende Hürde auf dem langen Weg zu einer neuen Bundesregierung genommen. Auch der stellvertretende SPD-Fraktionsvorsitzende Heil zeigte sich zufrieden. Merkel bekommt große Koalition

Auch sein politisches Schicksal entscheidet sich beim Mitgliederentscheid. Die besseren Argumente , das wurde an diesem Abend bei Maybrit Illner deutlich, haben die Befürworter einer Großen Koalition. Doch leidenschaftlicher, überzeugter und kämpferischer wirken die Gegner. Da bringt auch der beste Koalitionsvertrag nichts.

Die ganze Sendung sehen Sie hier.

© Hamburger Abendblatt 2018 – Alle Rechte vorbehalten.