Kölner "Tatort": Klassischer Ermittlerkrimi statt Sozialkritik

Berlin. Es dauert nur wenige Szenen, bis der "Tatort" wieder bei seiner Spezialität ankommt: einem gesellschaftspolitisch relevanten Thema. Diesmal ist es die Lage auf den Baustellen für die Fußball-WM in Katar. Lars Baumann, verantwortlich für den Bau eines Hotelkomplexes, weigert sich zurückzufliegen. Doch das hat zur Abwechslung mal keinen sozialkritischen, sondern einen rein persönlichen Grund: Seine Frau ist verschwunden.

Dass Baumanns Arbeitgeber in Katar ein Hotel hochzieht, bleibt in diesem "Tatort" Nebensache. Und das ist auch gut so. Denn die Zuschauer sahen so endlich mal wieder einen Krimi, der sich aufs Wesentliche konzentrierte – die Suche nach dem Mörder. Einfach, aber spannend.