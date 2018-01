Golden Globes: Fatih Akin könnte am Sonntag Filmpreis gewinnen

Diane Kruger drehte zum ersten mal in ihrer Karriere in deutscher Sprache. Dafür bekam sie bereits den Darstellerpreis der Filmfestspiele im französischen Cannes.

Los Angeles. Acht Wochen vor der Oscar-Verleihung stehen die Golden Globes am Wochenende im Rampenlicht. Die Auszeichnungen des Verbands der Auslandspresse werden am Sonntagabend (Ortszeit) in Beverly Hills zum 75. Mal vergeben. Die Gala gilt als Hollywoods ausgelassenste Trophäen-Party, sie ist auch ein Barometer für die glamouröse Oscar-Nacht Anfang März.

Das Fantasymärchen "Shape of Water – Das Flüstern des Wassers" von Guillermo del Toro ist mit sieben Nominierungen der Favorit des Abends. Steven Spielbergs Politfilm "Die Verlegerin" und der Kriminalfilm "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri" gehen mit je sechs Nominierungen ins Rennen um die goldglänzenden Weltkugeln.

Um den Top-Globe als bestes Drama wetteifern zudem "Dunkirk" und "Call Me By Your Name". In der Komödien-Sparte haben unter anderem "Lady Bird", "Get Out" und "I, Tonya" Chancen.

Fatih Akins Film konkurriert mit schwedischer Satire

Auch Deutschland kann auf den begehrten Filmpreis hoffen. Das NSU-Drama "Aus dem Nichts" vom Hamburger Regisseur Fatih Akin tritt in der Sparte "Bester nicht-englischsprachiger Film" an. Der Film mit Hauptdarstellerin Diane Kruger konkurriert unter anderem mit dem Gewinner des Europäischen Filmpreises, der schwedischen Satire "The Square". "Aus dem Nichts" ist auch der deutsche Kandidat für den Auslands-Oscar .

Unter den Schauspielern mit Preischancen sind Gary Oldman ("Darkest Hour"), Tom Hanks ("Die Verlegerin"), Meryl Streep ("Die Verlegerin"), Michelle Williams ("Alles Geld der Welt") und Emma Stone ("Battle of the Sexes").

Neben Spielfilmen werden in den 25 Preiskategorien auch Fernsehproduktionen ausgezeichnet. Serien wie "Black-ish", "Will & Grace", "Game of Thrones" und "Stranger Things" sind nominiert.

Oprah Winfrey erhält Preis für Lebenswerk

Der US-Komiker und Talkshow-Moderator Seth Meyers wird erstmals die Globe-Gala moderieren. Vorab wurde schon bekannt, dass Stars wie Emma Stone, Alicia Vikander, Isabelle Huppert, Gal Gadot, Hugh Grant und Seth Rogen beim Austeilen der Trophäen helfen werden.

Eine Globe-Gewinnerin steht schon fest. Oprah Winfrey ("Die Farbe Lila", "Der Butler") wird den Cecil B. DeMille-Ehrenpreis für ihr Lebenswerk erhalten.

Über die Goldene Weltkugel entscheidet eine kleine Gruppe alteingesessener Auslandsjournalisten (Hollywood Foreign Press Association), weniger als 100 Kritiker. Mehr als 8000 Mitglieder der renommierten Academy of Motion Picture Arts and Sciences bestimmen die Oscars, die Anfang März verliehen werden. (dpa)

"Aus dem Nichts" ist der neueste Film des Regisseurs Fatih Akin. Der Hamburger und Sohn türkischer Einwanderer steht für gute Filme und volle Kinosäle. Wir zeigen Szenen seiner besten Werke. Foto: Pathé Distribution

Das Drama erzählt von einer Frau, die bei einem Bombenanschlag in Hamburg ihren Mann und ihren Sohn verliert – schon bald werden Parallelen zu den Morden des rechtsextremen NSU deutlich. Foto: Pathé Distribution

Riesen-Erfolg: Die Deutsche Diane Kruger hat bei den Filmfestspielen in Cannes den Preis als beste Schauspielerin gewonnen. Foto: Pathé Distribution

„Tschick“ ist Fatih Akins vorletzter Film. Die Verfilmung des gleichnamigen Romans von Wolfgang Herrndorf erzählt die Freundschaft von Maik (Tristan Göbel, r.) und Tschick (Anand Batbileg), zweier sehr gegensätzlicher 14-jähriger Jungs, die in den Sommerferien mit einem geklauten Lada durch die Gegend fahren. Foto: Reiner Bajo / StudioCanal

Regisseur Fatih Akin (l.) hat mit „Tschick“ einen herrlich beschwingten, tragikomischen und sommerlich warmen Film gemacht, der mit großartigen Darstellern und wunderschönen Aufnahmen überzeugt. Foto: APress / imago



„Gegen die Wand“ war Akins Kinoerfolg im Jahr 2004. Er war der erste deutsche Film seit 17 Jahren, der auf der Berlinale den Goldenen Bären gewann. Fatih Akin war sowohl für die Regie und das Drehbuch als auch für die Produktion zuständig. Die tragische Liebesgeschichte ist der erste Teil der Trilogie „Liebe, Tod und Teufel“. Seine zwei Hauptdarsteller Birol Ünel und Sibel Kekilli ... Foto: United Archives / imago stock&people

... überzeugten mit einer fast wahnsinnigen Wucht und Stärke. Besonderheit: Für die Rolle der Sibel Güner stand Sibel Kekilli das erste Mal für ein solches Filmprojekt vor der Kamera. Sie wurde in einem Kölner Einkaufszentrum entdeckt und kam durch das Casting, das sie mit 350 Darstellerinnen bestreiten musste. Foto: United Archives / imago stock&people

„Chiko“ wurde 2008 von Schauspieler Denis Moschitto verkörpert. Das Gangsterfilm-Drama handelt von Loyalität, Misstrauen und die Sehnsucht nach etwas Größerem. Foto: epd / imago stock&people

In „Soul Kitchen“ durfte dann 2009 wieder so richtig gelacht werden. Die Komödie ist zugleich eine Liebeserklärung Akins an seine Heimatstadt Hamburg. Das Drehbuch ... Foto: EntertainmentPictures / imago stock&people

... entstand aus der gemeinsamen Feder mit Hauptdarsteller Adam Bousdoukos (r.). Foto: ZUMA Press / imago



Christiane Paul und Moritz Bleibtreu verzauberten mit „Im Juli“ das Kinopublikum. Das Roadmovie aus dem Jahr 2000 wurde in Hamburg, Budapest und Istanbul gedreht. Foto: Senator Filmverleih

„Meine Herzallerliebste, ich bin tausende von Meilen gegangen, ich habe Flüsse überquert, Berge versetzt. Ich habe gelitten und ich habe Qualen über mich ergehen lassen. Ich habe der Versuchung widerstanden und ich bin der Sonne gefolgt, um Dir gegenüber stehen zu können und Dir zu sagen: Ich liebe Dich“, heißt es unter anderem in dem Film. Foto: Senator Filmverleih

Geknutscht wurde auch in „Kebab Connection“ mit Nora Tschirner und Denis Moschitto. In der Komödie aus dem Jahr 2005 versucht der Bruce-Lee-begeisterte İbo (Moschito) aus dem Hamburger Schanzenviertel, als Macher des ersten deutschen Kung-Fu-Kinofilms in die Filmgeschichte einzugehen. Mit von der Partie ... Foto: Anno Saul / K Films

... ist auch Fahri Yardım, der an der Seite von Til Schweiger im hamburger „Tatort“ auf Verbrecherjagd geht. Foto: Anno Saul / K Films

„Blutzbrüdaz“ ging 2011 an den Start. In der von Akin produzierten Musikkomödie spielen die Rapper Sido (r.) und B-Tight die Hauptrollen. Foto: Constantin Film Verleih



Und wieder Moritz Bleibtreu (r.) – diesmal als Italiener Giancarlo im Film „Solino“ aus dem Jahr 2002. Der Film spielt zwischen 1964 und 1984 und zeigt das Schicksal einer italienischen Familie, die von Süditalien ins Ruhrgebiet ausgewandert ist. Gemeinsam mit seinem Bruder Gigi, gespielt von Barnaby Metschura, ... Foto: United Archives / imago stock&people

... erlebt Giancarlo einige Abenteuer. Foto: United Archives / imago stock&people

Das vielfach ausgezeichnete Drama „Auf der anderen Seite“ mit Patrycia Ziolkowska (r.) , Nurgül Yesilcay sowie ... Foto: Auf der anderen Seite / imago stock&people

... Fassbinder-­Schauspielerin Hanna Schygulla ist der zweite Teil der Trilogie „Liebe, Tod und Teufel“, die 2004 mit „Gegen die Wand“ begann und ... Foto: United Archives / imago stock&people

... mit „The Cut“ beendet wurde. Der Spielfilm kam 2014 in die deutschen Kinos. Foto: Pyramide Distribution



„Kurz und schmerzlos“ ging es im Kriminalfilm von 1998 zu. Ein aus dem Gefängnis entlassener junger Türke will ein neues Leben beginnen, wird aber von seinen Freunden, einem griechischen Kleinkriminellen und einem serbischen Mafiosi, in Schwierigkeiten gebracht. Ex-„Tatort“-Star Mehmet Kurtulus (l.) und Adam Bousdoukos überzeugten schon hier mit ihrem Können. Foto: Kurz und schmerzlos / imago stock&people





© Hamburger Abendblatt 2018 – Alle Rechte vorbehalten.