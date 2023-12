„1Live-Krone“-Verleihung: Ski Aggu feiert dreimal

Bielefeld - . Drei „1Live-Kronen“ für einen Künstler an einem Abend - das gab es noch nie und das muss gefeiert werden: Ski Aggu ist der große Gewinner bei der diesjährigen Verleihung der begehrten Musikpreise.

Schon nach der zweiten Ehrung im Bielefelder Lokschuppen gab es für ihn kein Halten mehr: „Verfolgt eure Ziele, verfolgt eure Träume. Ich habs geschafft, ihr könnt es auch schaffen“, rief der Musiker im Astronauten-Outfit seinen Fans zu, bevor er die Krone in die Luft werfend von der Bühne tanzte.

Der Rapper mit der Skibrille und Vokuhila-Frisur ist von den Hörerinnen und Hörern der jungen WDR-Welle nicht nur zum besten Newcomer gewählt worden. Gemeinsam mit der Rap-Crew 01099 wurde er außerdem für den Hip-Hop-Hit „Anders“ ausgezeichnet. Auch in der Kategorie „Bester Song“ gewann Ski Aggu - mit dem Partyhit „Friesenjung“, den er gemeinsam mit Otto Waalkes und Joost auch zum Start in den Abend performte. Mit der Ohrwurm-Nummer war der Ton gesetzt: Die diesjährige Krone-Verleihung wird wild, energiegeladen und ein großer Spaß.

Ein Abend mit viel Musik

Die rauschende Party mit Preisübergabe fand erstmals in Bielefeld statt. Nach Jahren in der weitläufigen Bochumer Jahrhunderthalle hatten die Macher auf die intimere Clubatmosphäre des Bielefelder Lokschuppen setzen wollen. 1200 Gäste feierten sich selbst und die Gewinner des Abends.

In den Königskategorien setzten sich Hip-Hop-Künstler durch: Als beste Künstlerin schnappte sich erneut Nina Chuba („Mangos mit Chili“, „Wildberry Lillet“) die Auszeichnung - die dritte Krone in ihrer noch jungen Karriere. Als bestem Künstler setzte das Radiopublikum dem Deutsch-Rapper Cro („Crobot“, „Easy“) in diesem Jahr die Krone auf. Der Musiker mit der Pandamaske bedankte sich per Videobotschaft aus Bali.

Als „Bester Live Act“ setzte sich die Gruppe Kraftklub durch. Es ist für die Indie-Band aus Chemnitz mittlerweile die siebte Krone, genau wie für den Musiker Casper: Mit dem Titel „Summer“, den er gemeinsam mit Cro aufgenommen hat, gewann er in der Kategorie „Bester Alternative Song“. Den beliebtesten Dance-Song legte der Newcomer Bennett mit „Vois sur ton chemin“ vor.

Statt langatmiger Laudatios gab es auch dieses Jahr wieder viel Musik: Die gerade erst wiedervereinte US-Indie-Band Gossip um Frontfront Beth Ditto performte ein Medley aus alten Klassikern und der brandneuen Single „Crazy Again“. Die Art-Pop-Band Giant Rooks stand unter anderem mit Paula Hartmann auf der Bühne.

Lob für Jan Delay

Zwei Preise waren am Abend keine Überraschung: Die Zwillinge Bill und Tom Kaulitz, bekannt geworden als Tokio Hotel aber inzwischen mit eigenem Podcast oder als Coaches in der Castingshow „Voice of Germany“ erfolgreich, wurden für ihre Entertainer-Qualitäten mit der Krone in der Kategorie „Beste Unterhaltung“ ausgezeichnet. In dem Jahr, in dem Hip-Hop 50 Jahre alt wurde, ernannte die Redaktion den näselnden Allrounder Jan Delay zudem zum Gewinner des Sonderpreises.

„Er hat sich einfach alles aus dem Musikbuffet genommen“, lobte Moderatorin Donya Farahani. Dass Hip-Hop heute in Deutschland so groß sei, „haben wir auch ihm zu verdanken“, so Farahani. Delay bedankte sich bei Fans, musikalischen Wegbegleitern und dem Radiosender 1Live, „weil die schon immer neue, geile und freshe Musik supporten“, wie er betonte.

Der Westdeutsche Rundfunk nennt die Krone „Deutschlands größten Musikpreis“. Der Publikumspreis wurde inzwischen zum 24. Mal vergeben - und ist damit älter als viele Zuhörer des Programms.

Zum Jahresende ist die Verleihung auch immer eine große Party für die deutsche Musikbranche. „Alle sind hier. Ist so ein bisschen weihnachtsfeiermäßig“, sagte DJ Felix Jaehn vor der Show. Nominiert wird, wer gerade besonders angesagt ist. Die Hörerinnen und Hörer sind dann aufgefordert, bis zum Tag vor der Preisverleihung online für ihre Favoriten abzustimmen.

