Rodri sei Dank: Noel Gallagher entgeht Show in Unterhose

Berlin. Der Oasis-Gitarrist und Manchester-City-Fan Noel Gallagher ist nach dem Champions-League-Erfolg trotz Party-Stimmung ein halbnackter Auftritt erspart geblieben. „Wenn City gewinnt und Haaland einen Hattrick erzielt, werde ich in Unterhose auftreten“, hatte der 56-Jährige vor dem Endspiel gegen Inter Mailand in einem Interview auf der Webseite von Manchester City gescherzt. Ein Versprechen, das der Sänger nach dem 1:0-Siegtreffer von Manchesters Rodri am Samstag aber nicht einlösen musste.

NOEL GALLAGHER SERENADED IN SAN DIEGO 💙🤍🏆🍻 Unable to attend UCL Final due to California Tour, San Diego fans sing to lifelong supporter Noel Gallagher after Man City secure 1st ever Champions League title.pic.twitter.com/Q0wBBPxp9Y — Men in Blazers (@MenInBlazers) June 10, 2023

Wegen eines Konzerts in San Diego konnte der aus Manchester stammende Rockstar und langjährige City-Fan nicht im Stadion in Istanbul dabei sein. Stattdessen verfolgte er das Fußball-Spiel sozialen Medien zufolge mit anderen Anhängern in einer Bar in der kalifornischen Küstenstadt. Nach dem Spiel stimmten Fans um ihn herum den bekannten Oasis-Hit „Don’t Look Back In Anger“ an.

„Heute Abend wird der Regen in Manchester wie Champagner schmecken“, sagte Gallagher dem Fernsehsender BT Sport und prophezeite, dass dies noch lange nicht das Ende der Trophäen-Sammlung des Vereins sei. „Das ist erst der Anfang.“

Wenn es nach seinem sechs Jahre jüngeren Bruder und ebenfalls bekennendem City-Anhänger Liam Gallagher geht, könnte der Champions-League-Erfolg von Man City Grundlage für eine Wiedervereinigung der britischen Band Oasis sein. Auf die Frage eines Fans bei Twitter, ob die seit 2009 getrennte Band zurückkehren würden, wenn Man City das Turnier gewinnen würde, antwortete der 50 Jahre alte Sänger Mitte Mai: „Ich bin bereit loszulegen.“

Oasis will return if Manchester City win the Champions League? A possibility? — d!n 🇲🇽 (@nightzsoho) May 10, 2023

