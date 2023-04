Blink-182 sind neue Headliner beim Coachella-Festival

An die Stelle von Frank Ocean rückt die Rock-Band Blink-182. Das Festival hat aber noch eine weitere Überraschung in petto.

Los Angeles. Die Punk-Rock-Band Blink-182 („Adam's Song“) hat einen Auftritt beim zweiten Wochenende des legendären Coachella-Festivals angekündigt. „Wir sehen uns am Sonntag“, schrieb die Gruppe bei Twitter zu einem Foto des aktualisierten Konzertprogramms.

Das Festival bestätigte, dass Blink-182 auf der Hauptbühne auftreten, indem es auf Twitter Bilder des Zeitplans postete. Dabei fällt auf: Das Festival ließ für den Sonntag einen Slot offen und schrieb statt eines Künstlernamens lediglich „TBA“, die englische Abkürzung für „wird noch bekannt gegeben“. Dahinter könnte sich der DJ Skrillex verbergen, dessen Auftritt das Festival in einem weiteren Posting für Sonntagabend ankündigte.

Das Line-up musste angepasst werden, nachdem US-Sänger Frank Ocean seinen Auftritt wegen einer Verletzung abgesagt hatte. Er hatte sich kürzlich zwei Knochenbrüche und eine Verstauchung am linken Bein zugezogen. Neben Blink-182 zählen am zweiten Wochenende Popstar Bad Bunny und die südkoreanische K-Popgruppe Blackpink zu den Coachella-Headlinern.

Zum Coachella-Festival kommen Hunderttausende Menschen an zwei aufeinanderfolgenden Wochenenden - in diesem Jahr vom 14. bis 16. sowie vom 21. bis 23. April - in die kalifornische Wüstenstadt Indio nahe Palm Springs.

