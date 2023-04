Neues Lied von Céline Dion für Soundtrack von „Love Again“

Los Angeles. Nachdem Céline Dion (55, „My Heart Will Go On“) aus gesundheitlichen Gründen zuletzt fünf Tour-Konzerte in Deutschland verschieben musste, hat sich die Sängerin mit einem neuen Song zurückgemeldet. Das Lied „Love Again“ ist zugleich der Soundtrack der gleichnamigen Liebeskomödie, in der die gebürtige Kanadierin ihr Schauspieldebüt gibt.

Auf Instagram verriet sie neben der Song-Ankündigung noch eine weitere Überraschung: „Markiert den Kalender, am 5. Mai kommt der Film in die Kinos und am 12. Mai wird das komplette Album mit fünf neuen Céline-Songs erhältlich sein!“

In den Kommentaren lassen die Fans ihrer Begeisterung freien Lauf. „Ich liebe den Song“, schrieb eine Userin und eine Andere: „Tolle Neuigkeiten.“

Bei der weltweit erfolgreichen Musikerin war eine seltene neurologische Erkrankung festgestellt worden, das sogenannte Stiff-Person-Syndrom. Das erklärte sie im Dezember 2022 in einer emotionalen Botschaft bei Instagram. Sie leide an Muskelkrämpfen und habe dadurch manchmal Probleme beim Gehen und beim Singen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Musik