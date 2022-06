Robbie Williams vor dem Spiel von Soccer Aid for UNICEF im Etihad-Stadion 2021.

Popsänger Robbie Williams kündigt Jubiläums-Album an

London. Anlässlich seines 25. Jubiläums als Solokünstler hat der britische Sänger Robbie Williams ("Let Me Entertain You") ein Album angekündigt, für das er seine größten Hits mit einem Orchester neu aufgenommen hat.

"XXV" erscheint am 9. September und enthält neben neu arrangierten Versionen von "Feel", "No Regrets" oder "Rock DJ" auch den brandneuen Song "Lost". Eine Neuauflage der Ballade "Angels" wurde am Dienstag als erste Single veröffentlicht.

"Das Album ist für mich eine Gelegenheit, auf das Zeug zurückzublicken und dieses Mal einiges davon zu mögen", sagte Williams (48) bei der "XXV"-Präsentation in London. Als die Songs erstmals veröffentlicht wurden, sei er "zu nah dran" gewesen. "Dann liest man die reizenden Worte der Menschen, die eine Kritik schreiben und denkt: "Ja. Das ist wirklich Mist, oder?" Und dann denkt man sich: "Nächstes Mal werde ich es besser machen.""

Inzwischen habe er seinen Frieden mit den Songs geschlossen, sagte der ehemalige Take-That-Sänger. "Jetzt kann ich mir das noch mal anschauen und denke dann: Eigentlich hab ich das ganz gut gemacht." Manche seiner Songs mag er nach eigener Aussage allerdings immer noch nicht. Die Single "Millennium" sei "Mist", sagte Williams, was ihn aber nicht davon abhielt, den Song für "XXV" mit dem niederländischen Metropole Orkest neu aufzunehmen.

Williams berichtete scherzhaft, wie er die Lieder für sein neues Album ausgewählt habe: "Ich bin auf Youtube gegangen und habe geschaut, welche Songs am meisten Klicks haben." Neben der regulären Version mit 19 Tracks erscheint auch eine Deluxe Edition von "XXV" mit insgesamt 29 Tracks, darunter drei weitere neue Lieder. Für das kommende Jahr kündigte Robbie Williams ein komplett neues Album an.

