An Rammstein kommt keiner vorbei. Mit ihrem neuen Album haben es die Schwermetaller auf Anhieb auf Platz eins geschafft. Auch in den Single-Charts mischt die Band mit.

Charts Rammstein mit großem Erfolg an der Spitze

Baden-Baden. Mit ihrem neuen Album ist die Berliner Band Rammstein einmal mehr direkt an der Spitze der Charts gelandet. "Zeit" wurde binnen einer Woche 160.000 Mal verkauft, wie GfK Entertainment mitteilte.

Dies sei der stärkste Start aller deutschen Musikerinnen und Musiker und aller internationalen Rock-Acts in den deutschen Charts seit dem Rammstein-Vorgänger vor drei Jahren, erläuterte ein Sprecher.

Auf Platz zwei liegt eine weitere Berliner Rockband: Die Ärzte landen mit ihrem wiederaufgelegten Vinyl "Die Bestie in Menschengestalt" wieder in der Hitliste. Dahinter liegt mit reezy ("Loyalty Over Love") ein Rap-Künstler.

In den Single-Charts werden die vorderen Plätze ebenfalls von Rap dominiert. Neuer Spitzenreiter ist Luciano mit "Beautiful Girl". Dahinter kann sich das Produzenten-Duo Miksu und Macloud mit Rapper t-low erneut gleich zwei Plätze sichern. "We Made It" landet auf der Zwei, "Sehnsucht" auf Platz drei.

Rammstein schaffen es mit drei Songs gleichzeitig in die Top 20 ("Zick Zack" auf Platz sieben, "Zeit" auf Platz acht und "Angst" auf Platz zwölf).

