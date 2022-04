Rammstein mit neuer Single an der Charts-Spitze

Baden-Baden. Die Berliner Band Rammstein ist mit "Zick Zack", der zweiten Single-Auskopplung aus ihrem kommenden Album, wieder an der Spitze der Charts gelandet. Das gelang der Gruppe bereits mit der Vorgänger-Single "Zeit", wie GfK Entertainment am Donnerstag mitteilte.

Insgesamt ist es demnach ihr vierter Nummer-eins-Hit. Das neue Album "Zeit" soll am 29. April herauskommen. Auf Platz zwei der Single-Charts steigt der US-Rapper Jack Harlow mit "First Class" ein. Dahinter liegt der Brite Harry Styles mit "As It Was".

In den Album-Charts gelingt der Italo-Schlagerband Roy Bianco & Die Abbrunzati Boys der Einstieg auf Platz eins. Die bayerische Gruppe hat kürzlich ihr Album "Mille Grazie" veröffentlicht. Als Kontrastprogramm landet auf Platz zwei die Rockgruppe Tool mit "Fear Inoculum" - dank Vinyl-Re-Release. Die Red Hot Chili Peppers landen diese Woche mit "Unlimited Love" auf Platz drei.

© dpa-infocom, dpa:220414-99-920846/2

